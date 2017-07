Opening vierde watertappunt in Kerkrade

V.l.n.r. wethouder Tim Weijers, Martin Simons (Stichting Kerkrade Gezond), wethouder Jo Schlangen, Olav Nilsen (WML), wethouder Leo Jongen en Jan Goltstein (Stichting Kerkrade Gezond) bij het nieuwe watertappunt in het Stadspark.



Samen met de WML en de Stichting Kerkrade Gezond heeft wethouder Jo Schlangen in bijzijn van zijn collega’s Leo Jongen en Tim Weijers het vierde watertappunt in het Stadspark van Kerkrade geopend. Dit gebeurde op 25 juli tijdens

het WMC in Kerkrade.

Watertappunten in Kerkrade

Naast Maastricht is Kerkrade koploper in Limburg met inmiddels vier WML watertaps. De vier watertappunten staan nabij de basisschool de Spoorzoeker, in Park West naast het Roda JC Kerkrade Court, op het Museumplein bij Continium discovery center en nu onlangs geplaatst in het Stadspark.

Water voor iedereen

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) is partner van het WMC Kerkrade. Het evenement waar blaasmuziek én water de verbindende factor is tussen verschillende werelden. Het plaatsen van het WML watertappunt in het Stadspark komt daarom op het juiste moment. De WML watertap, die uiteraard ook na het WMC blijft staan, biedt gratis drinkwater voor iedereen. Het is gemakkelijk te bedienen voor jong en oud: met één druk op de knop stroomt het water. De watertap kan worden gebruikt om ter plekke dorst te lessen of om flesjes te vullen.

De watertappunten passen in het bevorderen van gezondheid en het streven naar duurzaamheid van de gemeente Kerkrade en WML. Door meer mogelijkheden te bieden om een eigen fles steeds opnieuw te vullen met kraanwater, wordt de afvalberg van gebruikte flesjes verkleind.

Water is gezond

“Als JOGG-gemeente richten we ons vooral op bewegen en gezonde voeding en het stimuleren van water drinken is één van de onderdelen die precies passen binnen het stimuleren van gezond gedrag”, aldus wethouder Jo Schlangen (Jeugdzorg/Onderwijs/Sport).

Ook wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte) is verheugd met het realiseren van het watertappunt in het Stadspark. “Het past precies in het gedachtegoed van het vorig jaar gerenoveerde Stadspark waar ontmoeten en recreëren voorop staat.”

Stichting Kerkrade Gezond

Het watertappunt in het Stadspark Kerkrade is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kerkrade Gezond. Voorzitter Jan Goltstein van de Stichting Kerkrade Gezond: “Met het financieren van het watertappunt willen we de gezondheid van de Kerkraadse burgers op een positieve manier stimuleren. Water drinken is goed voor jong en oud en met een watertappunt wordt dat op een hele toegankelijke manier gestimuleerd.”

Wethouder Leo Jongen (Volksgezondheid) roemt de samenwerking met de Stichting Kerkrade Gezond: “Stichting Kerkrade Gezond is nadrukkelijk betrokken bij projecten op het gebied van gezondheid. Door de samenwerking met de stichting kunnen we initiatieven ontplooien die een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Kerkraadse burger. Het plaatsen van dit watertappunt is hier een mooi voorbeeld van.”

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. De gemeente Kerkrade is een JOGG-gemeente. Zie www.jogg.nl

Foto gemeente kerkrade