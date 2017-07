Spectaculair vuurwerk heet Viva la Vida welkom

Redactie Parkstadactueel |

Met een spectaculaire vuurwerkshow viert Kerkrade op donderdag 27 juli het leven. Om 23.00 uur zal de show van start gaan en zal de lucht boven Kerkrade tien minuten lang in feestelijke kleuren gehuld zijn. Op het plein voor het kunstwerk Viva la Vida is het vuurwerk het beste te bewonderen. De show sluit daarmee aan op het WMC-programma dat rond die tijd afgelopen is in de Rodahal en het Stadspark. Het programma op de Markt, dat dan nog in volle gang is, houdt rekening met het vuurwerk. Zo kan iedereen van het vuurwerk genieten. Met het vuurwerk voor heel Kerkrade wordt de feestelijke ontvangst van het kunstwerk Viva la Vida afgesloten.