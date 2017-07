In the Crosswind is te zien in het Film huis de Spiegel

redactie van Parkstadactueel/Filmhuis De Spiegel |

Wonderschone en adembenemende tableaux vivants in dit aangrijpende, in stemmig zwart-wit geschoten oorlogsverhaal.

Estland, 2014 / 87 minuten

Regie: Martti Helde

Met: Laura Peterson, Mirt Preegel, Tarmo Song e.a.

★★★★★ De Filmkrant – “Hartverscheurend zwart-wit en verbluffende tableaux vivants voeren je mee naar een vergeten genocide.”

★★★★ NRC – “Levende mensen, soms wel honderden figuranten per shot, zijn bevroren in tijd en ruimte. Elk shot is een scène, een wereld van pijn en gemis, een driedimensionale kijkdoos gebeiteld in de peilloze diepten van het witte doek.”

★★★★★ Filmtotaal.nl – “Wacht ook tot de aftiteling als het haast hypnotisch melodisch repeterende Estse volkslied Ohtu Ilu in een meeslepende koorversie uit de speakers klinkt.”

★★★★ Het Paraool – “Visueel verbluffend werk”

Alsof je door een beeldentuin loopt, zo laat Martti Helde het verleden zien. Flarden herinneringen die zijn stilgezet, als ademende zwart-wit foto’s. Een film over de slachtoffers van een vergeten genocide, ook wel bekend als de Sovjet-Holocaust. Josef Stalin liet ongeveer 40.000 inwoners uit de Baltische staten deporteren, omwille van ‘etnische zuiveringen’. In 1991 werden Estland, Letland en Litouwen pas weer onafhankelijk. De mannen kwamen terecht in goelagkampen, waar zij meestal stierven. De vrouwen en kinderen moesten op het land werken, en keerden meestal niet meer terug naar hun thuisland. Ook familie van de regisseur werd ooit afgevoerd.

We zien de overlevingsstrijd in een Siberisch strafkamp in 1941 door de ogen van Erna, iemand die echt heeft bestaan. Ze was heel modern, want als getrouwde vrouw met een jong kind, studeerde ze filosofie. In de brieven die Erna vanuit het kamp aan haar man stuurt, beschrijft zij de honger, uitputting, maar ook associaties, heimwee en bespiegelingen. Alleen deze correspondentie met haar geliefde houdt haar staande.

De tableaux vivants laten zien dat de tijd letterlijk en figuurlijk stil staat. Elke scène verbeeldt éen moment dat in Erna’s geheugen is opgeslagen.(M.v.H.)

Het is al meer dan drie jaar geleden dat In The Crosswind in Estland werd uitgebracht. Daarna toerde het opvallende debuut van de Estse regisseur Martti Helde langs vele filmfestivals, waar de film de ene na de andere prijs ontving. Nu is het buitengewone drama eindelijk ook hier in Nederland te zien. Na het zien van deze zwart-witfilm begrijp je des te beter hoe het verleden het heden raakt en waarom Estland, Letland en Litouwen zo bang zijn om opnieuw door Rusland geannexeerd te worden. Een meesterwerk!

