Landgraaf Burgernet! Doet u ook mee?

Tijdens de drukbezochte open dag van het Burgerhoes in april werd het gebruik van Burgernet gepromoot. Een groot aantal burgers schreef zich die dag in. Onder deze inschrijvers heeft burgemeester Raymond Vlecken een aantal prijzen verloot, waaronder een horloge, een paraplu en badhanddoeken. Onlangs overhandigde hij de prijzen persoonlijk aan de gelukkige winnaars.

Wat is Burgernet?

Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven, die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. De politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft, bijvoorbeeld bij:

diefstal of inbraak

doorrijden na een aanrijding

beroving

vermiste personen.

Hoe werkt Burgernet?

Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Lid worden van Burgernet?

Wilt u ook samen met uw gemeente en politie aan de veiligheid in uw buurt werken? Meld u dan vandaag nog aan bij Burgernet ». Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord!

Foto’s Gemeente Landgraaf