Nederlands toptalent Michiel Ahyi naar NOLIKO Maaseik.

Met de piepjonge Nederlander Michiel Ahyi heeft de Belgische volleybalgrootmacht NOLIKO Maaseik ter afronding van de selectie nog een vierde passer loper toegevoegd aan de selectie. Michiel Ahyi (°28 juli 1998, 2m) leefde de afgelopen jaren totaal voor het volleybal in de befaamde topsportschool Papendal. Onder de vleugels van o.a. Claudio Gewehr wordt daar het kruim van het Nederlandse jonge volleybaltalent klaargestoomd voor Jong Oranje en voor de échte “Lange Mannen”. Het TalentTeam Papendal (TTPA) speelt met een selectie van 18-jarigen gewoon mee in de Nederlandse eredivisie en wist in het voorbije seizoen zelfs te winnen tegen landskampioen Abiant Lycurgus!

Michiel Ahyi wil in Maaseik doorgroeien tot een geduchte concurrent van de gerenommeerde receptie-hoekspelers Jelte Maan, Nicolás Bruno en Kamil Rychlicki.

Foto’s: Wout Wijsmans