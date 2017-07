Roda JC huurt Tsy Ndenge van Borussia Mönchengladbach

Ndenge, geboren in Köln, kwam in 2013 in de jeugdopleiding van Borussia Mönchengladbach terecht. Tsiy maakte afgelopen jaar deel uit van de selectie van het eerste elftal en speelt al enige jaren in de Duitse nationale ploeg U19 en U20.

Technisch Directeur Harm van Veldhoven: ‘Ndenge is een linksbenige middenvelder met een sterk lichaam (1.88) en heeft veel technische kwaliteiten. Tsiy heeft bij de nationale ploeg bewezen een grote toekomst te hebben en wij zijn dan ook blij dat Borussia Mönchengladbach deze overeenkomst mogelijk heeft gemaakt.‘