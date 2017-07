Stand van zaken Brede Maatschappelijke Voorziening Hoensbroek-Zuid

Start bouw uitgesteld

Maar we moeten de start van de bouw uitstellen. Er is namelijk geen aannemer gevonden die de nieuwbouw wil realiseren binnen het daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar gestelde geldbedrag.

De gemeenteraad heeft in 2013 de begroting voor de bouw van deze nieuwe BMV vastgesteld. Tijdens verschillende fasen van het ontwerpproces is gecontroleerd of de bouwkosten niet over deze begroting heen gaan. Dit was altijd in orde. Een laatste controle door een extern adviesbureau heeft dit ook bevestigd.

Helaas heeft de aanbesteding voor de bouw uiteindelijk toch geen aannemer opgeleverd. Er was maar één aannemer die ingeschreven heeft en die kwam ver boven de vastgestelde bouwkosten uit. Vanwege het zeer grote verschil hebben wij in overleg met de school en andere partners besloten deze aanbesteding stop te zetten. Daardoor kan de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening niet in september 2017 starten.

Omwonenden zijn per brief geinformeerd en worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Meer nieuws volgt na de zomer.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock