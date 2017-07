Appasionata: Katie Mahan maakt Beethoven, Mozart en Gershwin springlevend

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnaerts |

Zondag 6 augustus 17.00 Klangbrücke im Alten Kurhaus

Katie Mahan wordt in de internationale pers vaak geroemd als ‘The new young Clara Schumann’. Daar lijkt geen lettergreep van overdreven als je de mondiaal bekende Amerikaanse concertpianiste tijdens haar programma ‘Appassionata’ op virtuoze wijze de mooiste composities van Mozart, Beethoven en Gershwin hoort vertolken. Klassiek puur en helemaal in de geest van de meestercomponisten Beethoven, Mozart en Gershwin.

Concertpianiste Kathie Mahan slaagde summa cum laude voor haar pianomasters in Colorado en gold al snel als een zeer grote belofte en als één van de meest opmerkelijke pianotalenten. Mahan die al in 2013 The new young Clara Schumann werd genoemd maakt deze belofte sindsdien meer dan waar. Een concert van Kathie Mahan is een belevenis en ervaring tegelijk. Van Washington DC tot Japan zorgt de meesterpianiste dan ook voor uitverkochte concertzalen. Katie Mahan’s schoonheid en charismatische uitstraling wekten overigens ook al snel de interesse van de parfumindustrie. Zoals de wereldbekende zangeres Beyonce heeft ook de concertpianiste inmiddels dan ook een eigen parfumlijn (The Katie Mahan Perfume Etude no.1.).

Een entreeticket voor ‘Apassionata’ in Aken kost 20 euro en is in de voorverkoop verkrijgbaar via info@weltklassik.de

Restkaarten zijn vanaf 1 uur voor aanvang van het concert, op zondag 6 augustus, aan de kassa van Klangbrücke im Alten Kurhaus (nabij de Bushof) in Aken verkrijgbaar.