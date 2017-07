Cloudboy’: een mooie Vlaamse jeugdfilm met het hoofd in de wolken

België, Nederland, Noorwegen, Zweden, 2017 / 78 minuten

Regie: Meikeminne Clinckspoor

Met: Daan Roofthooft, Ayla Gáren Audhild P. Nutti en Geert Van Rampelberg

De 12-jarige stadsjongen Niilas woont zolang hij zich kan herinneren bij zijn vader. Zijn Zweedse moeder Katarina kent hij nauwelijks. Vader en zoon zijn al jaren op elkaar aangewezen en hebben een hechte band. Deze zomervakantie moet de verlegen Niilas – tegen zijn zin – afreizen naar Lapland waar zijn moeder en haar nieuwe gezin bij de Sami, tussen de rendieren, wonen.

De rendiertrek is volop aan de gang en ook Niilas moet een handje meehelpen. Maar wat moet hij daar? Ondanks de warme ontvangst, reageert Niilas zeer terughoudend. De enige die langzamerhand tot hem doordringt, is zijn nieuwe zus Sunnà. Wanneer een rendier vermist wordt, ondernemen ze samen een spannende zoektocht waarbij een indrukwekkende eland op de meest onverwachte momenten Niilas’ pad kruist. Gaandeweg ontdekt Niilas zijn roots, die sterker blijken dan hij ooit had kunnen vermoeden. Tegen alle verwachtingen in beleeft Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.

Deze familiefilm vertonen we in samenwerking met het Dutch Mountain Film Festival.’

