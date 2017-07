Exclusieve verfilming concert Slipknot bij Vue Kerkrade te zien

Woensdag 6 september is in megabioscoop Vue Kerkrade een spectaculaire verfilming te zien van het concert Day of the Gusano van Slipknot. De voorstelling bevat exclusieve beelden. Aanvang van de voorstelling is 20.30 uur.

Day of the Gusano laat niet alleen het optreden van Slipknot tijdens het historische Knotfest Mexico City zien, maar duikt ook in het leven van de fans.

Slipknot, een van de meest opwindende live bands van de wereld, heeft een goede band met hun ‘maggots’ (naam van de fans). Deze langverwachte show legt de chaos en opwinding van het optreden vast en geeft een inkijk in de community die in meer dan 20 jaar is opgebouwd.

Tickets à €12,50 zijn te koop via www.vuecinemas.nl, Vue app of aan de kassa.

Foto Vue