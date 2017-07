Hoofdrol voor Lisa Damen uit Nuth tijdens Olympiade 2017 

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnaerts |

Het volleybalteam van Sittard/Geleen ( namens Nederland meisjes onder 17 jaar) heeft goud gepakt in de Partnerstadt- Olympiade 2017. In de finale in Bobbelingen, Duitsland werd het Italiaanse Alba met 2 – 0 verslagen. Lisa Damen speelster van Vludoc ’98 uit Nuth speelde een belangrijke rol in de overwinning. Aan de Olympiade namen 1.500 deelnemers in elf verschillende disciplines deel.