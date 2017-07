Tihange ‘uitzetten’ in Hoensbroek

Redactie Parkstadactueel |

Na Heerlen centrum en C-Mill kunnen volgende week ook inwoners van Hoensbroek laten weten wat ze vinden van de kerncentrale in Tihange. Door het overhalen van een hefboom in de Tihange-zuil kunnen inwoners en bezoekers de kerncentrale ‘symbolisch uitschakelen’. Zo kunnen ze hun zorgen uiten over de veiligheidsrisico’s in de kerncentrale van Tihange en een gezamenlijk protestgeluid laten horen. De zuil wordt begin volgende week op het Gebrookerplein geplaatst.

De Tihange-UIT-zuil werd eind maart voor het eerst in Nederland geplaatst voor het stadhuis in Heerlen centrum. Eenzelfde zuil is op nog acht andere plaatsen in de Euregio geplaatst. Het aantal keren dat de hefboom wordt overgehaald op de Tihange-zuilen wordt bijgehouden op de website www.tihange-alarm.eu en doorgegeven aan de Belgische regering. Tot nu toe werd in de Euregio al bijna 1,4 miljoen keer de hendel overgehaald.

Zowel het college als de gemeenteraad hebben zich duidelijk uitgesproken tegen de veiligheidsrisico’s van de centrale. Burgemeester Ralf Krewinkel was duidelijk bij de ingebruikname van de Heerlense zuil: “Tihange moet dicht. Daarvoor bewandelen we juridische wegen en is er een bestuurlijke lobby. Met de zuil voegen we daar nu ook een protestactie aan toe. Laten we onze mening laten doorklinken tot in Brussel.”

We hopen dat ook de mensen van Hoensbroek in groten getale door de zuil hun stem laten horen.

Archieffoto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock