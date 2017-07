AFKOPPELEN BOSSCHENHUIZEN & AFKOPPELEN EN ONDERHOUD HULSVELD

Op 31 juli start de bouwvak vakantie. BLM wegenbouw legt dan gedurende 3 weken de werkzaamheden aan Bosschenhuizen en Hulsveld neer.

In januari van dit jaar is BLM gestart met de ontgraving van vier waterbuffers. Eén waterbuffer in Bosschenhuizen en drie stuks in Hulsveld. De buffers zijn inmiddels netjes groen begroeid en klaar voor gebruik.

De afgelopen maanden heeft een gefaseerde aanpak van afkoppelen en onderhoud aan verhardingen plaatsgevonden. Bosschenhuizen, de Gillissenstraat, Vinkedel en Karolingenstraat, zijn inmiddels klaar. Tevens is gestart met de werkzaamheden aan de Brewerstraat.

Na de bouwvak worden ook de andere straten in Hulsveld gefaseerd afgekoppeld en opnieuw verhard.

Foto Gemeente Simpelveld