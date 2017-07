‘Holy Moly’ brengt Heerlense marktkooplui op de palmen

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnaerts |

Holey Moley Heerlen, het nieuwe winterevenement van de gemeente Heerlen, stuit op veel weerstand bij de Heerlense marktkooplui. Die zien het niet zitten om voor de zoveelste keer – en dit keer ook nog voor zes weken – op een andere plek hun marktstand te moeten stallen. Voor veel marktkooplui is het daaruit voorvloeiende inkomstenverlies de bekende druppel. Volgens een recente peiling overweegt bijna 75 procent van de Heerlense marktkooplui er als uitvloeisel van Holley Moley de brui aan te geven.

In de kerstperiode heeft ieder zichzelf respecterende stad in de Euregio een winterevenement. Ondanks de enorme concurrentie van alleen al de naburige Weihnachtsmarkt in Aken, de kerstmarkt in de grotten van Valkenburg en het grote winterevenement in Maastricht besloot ook de gemeente Heerlen dat er een groot winterevenement in Heerlen moest komen. Opnieuw want eerdere pogingen stierven vanwege de moordende Euregionale concurrentie in die periode een vroegtijdige dood stierven

Evenementenorganisaties werden opgeroepen creatieve voorstellen in te dienen voor een nieuw winterevent. De gemeente Heerlen stelde een aanjaagsubsidie van 400.000 euro voor de eerste 4 jaar beschikbaar. De ingediende voorstellen werden beoordeeld door een selectiecommissie en vertegenwoordigers van Heerlen Mijn Stad. Het gekende Holy Moly concept, ingediend door Incredible The Event Builders, werd tot winnaar uitgeroepen. Volgens de gemeente Heerlen heeft Holey Moley een urban karakter, is zeer onderscheidend en heeft het daardoor een bovenregionale uitstraling.

De Bongerd in het centrum van Heerlen wordt ingericht met een ‘containerpound’ die ingezet wordt voor allerlei activiteiten. Denk aan popconcerten, spel- en sportactiviteiten, films, of hotelkamers. Ook worden er foodtrucks in hartje Heerlen gestald. Het evenement start officieel op 15 december en is dagelijks geopend. De programmatische highlights zijn in de weekenden.