Provinciehuis hotspot voor publiek Ironman

Zondag 6 augustus wordt in en rond Maastricht de Ironman triathlon gehouden, het grootste duursportevenement ter wereld. Ongeveer 1.300 professionele atleten en liefhebbers uit 50 landen gaan de ultieme uitdaging aan: 3,8 kilometer zwemmen in de Maas, 180 kilometer fietsen door het Limburgse heuvelland en 42,2 kilometer hardlopen in en rond Maastricht.

Eén van de ‘hotspots’ om de atleten van dichtbij te bewonderen is het Gouvernement aan de Maas (Provinciehuis) aan de Limburglaan in Maastricht. Op het Bestuurseiland is het keerpunt van de zwemwedstrijd.

De deelnemers zwemmen onder het Gouvernement aan de Maas door en moeten hier even uit het water voor een tijdsregistratie. Een unieke gelegenheid dus voor het publiek om hun favorieten aan te moedigen. De zwemmers worden tussen 7.15 uur en 9.00 uur verwacht. Publiek is van harte welkom.

Foto: Getty Images for IRONMAN