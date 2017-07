RODA JC KERKRADE BESLIST VLAK VOOR TIJD OEFENDUEL TEGEN LIERSE SK.

Een afstandsschot in de 87e minuut van Celestin Djim beslist de oefenwedstrijd in Lier in Kerkraads voordeel, 0-1.

Roda JC had in de eerste helft meerdere kansen om op voorsprong te komen, Dani Schahin en Mitchel Paulissen lieten de opgelegde kansen echter onbenut. Doelman Hidde Jurjus stopte een Lierse penalty. Celestin Djim liet vlak voor tijd met een laag schot de 0-1 eindstand optekenen.

Foto’s ®Wendy peters