zondag 13 augustus ‘ Romeins Festival Heerlen ‘

We gaan 2000 jaar terug in de tijd. Ga je mee?

We wéten dat Heerlen 2000 jaar geleden gesticht is, destijds als Coriovallum. Maar op zondag 13 augustus ga je het écht beleven. Dan vormt het Romeins Badhuis, het huidige Thermenmuseum, het bruisende middelpunt van de Romeinse nederzetting. In het gebied rondom het Thermenmuseum waan je je in een drukke, energieke handelsstad met marktlieden die hun waren aanprijzen, ambachtslieden die hun vak uitoefenen en bezoekers en soldaten die elkaar ontmoeten en bijkletsen bij de lokale taverne.

Ga op in het leven

Tijdens het Romeins Festival maak je kennis met het leven in de Romeinse stad. Je komt Coriovallum binnen via de Via Belgica, de belangrijke handelsroute die van Frankrijk naar Duitsland liep. Snuffel rond bij de verschillende marktkramen en proef Romeinse hapjes en drankjes. Geniet van de rituelen en zaligheden van het Romeins badhuis en bekijk hoe de pottenbakker zijn potten en pannen bakt en versiert.

De komst van de keizer

De geruchten gaan dat de keizer naar Coriovallum komt…. Zou het zo zijn? Dan moet de stad wel op haar mooist zijn! Voor de keizer is alleen het beste goed genoeg. Aan de slag!

Ga je mee terug in de tijd?

• laat je haar vlechten als een Romein bij de kapper

• ontdek de Romeinse Taberna en proef Romeinse hapjes en drankjes

• maak kennis met de rituelen in het badhuis: romeinse zeep, olie, massages, scrubs

• luister naar spannende verhalen bij de verhalenverteller

• doe mee met een van de workshops zoals de soldatendrill, muziekinstrumenten workshop, workshop spinnen etc.

• speel mee met de Romeinse spellen

We zien je graag op zondag 13 augustus rondom het Thermenmuseum in Heerlen. Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur, met om 14.00 uur de opening van de nieuwe expositie Open & Bloot!

Wanneer: 13 augustus van 12 tot 18 uur

Entree: gratis

Waar: Raadhuisplein in Heerlen

Kijk ook op: www.romeinsfestival.nl