Bibliotheek Landgraaf – Multivisionshow “Belevenis Dolomieten”

1 augustus

Multivisionshow “Belevenis Dolomieten”

door fotograaf Guus Reinartz

In het Pustertal, dichtbij Bruneck, verloopt het ladinische Gadertal in zuidelijke richting. Dit dal leidt o.a. naar beroemde bergen zoals de Peitlerkofel, de Heiligkreuzkofel, de Sella en de unieke hochalmen van Fanes, Sennes en Prags. De centraal gelegen Kronplatz is een van de aantrekkelijkste skibergen van Zuid-Tirol en maakt deel uit van het Wereldnatuurerfgoed van de Unesco.

De bekende fotograaf Guus Reinartz laat ons in deze show genieten van bergtoeren in vier jaargetijden.

Adres: Bibliotheek Landgraaf Raadhuisplein 1

Van: 19.30 uur tot 21.30 uur

Kosten: Leden €2,50.Niet-leden €3,50. Incl. koffie, thee, fris.

Aanmelden: 045-5695660 of info@bibliotheeklandgraaf.nl