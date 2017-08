Inbrekers gaan niet met vakantie! Maak het ze niet te makkelijk

Redactie Parkstadactueel |

Eén op de vijf inbraken zijn eenvoudig te voorkomen door de deur op slot te doen

Bij 20 procent van de inbraken komen inbrekers makkelijk binnen door middel van flipperen, hengelen, insluiping of overige handelingen. Het is voor bewoners vrij eenvoudig om het inbrekers moeilijk te maken. Dit is de reden dat de het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ is gestart en waar de gemeente Kerkrade graag aan meewerkt. Zo moet de ingezette daling van het aantal woninginbraken doorzetten.

Het aantal woninginbraken is flink aan het dalen door een effectieve aanpak en samenwerking van het ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, gemeente Kerkrade en het Openbaar Ministerie. Maar bewoners kunnen zelf ook veel doen. Door preventieve maatregelen te treffen, zoals zorgen voor goede sloten, het structureel gebruik maken van deze sloten bij het verlaten van de woning en overige maatregelen, kunnen wij samen het aantal inbraken in Kerkrade nog verder laten dalen. Want elke inbraak is er immers één teveel.

Tips tegen woninginbraken

• Draai deuren altijd op slot

• Sluit alle deuren en ramen, ook het wc-raampje

(ook al ga je maar een blokje om)

• Laat nooit je sleutels aan de binnenkant van het slot zitten

• Zorg dat je huis altijd een bewoonde indruk maakt

(Niet thuis? Licht aan!)

• Registreer je spullen op www.stopheling.nl

• Voldoe aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen

(kijk op www.politiekeurmerk.nl voor meer informatie)

• Geef bij buren, kennissen of familie aan dat u met vakantie gaat

(sociale controle speelt een belangrijke rol)

Gedurende de inbraakpreventiecampagne wordt zowel landelijk als ook lokaal gebruik gemaakt van de slogan ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. U herkent deze slogan waarschijnlijk van de radio of tv. Graag verwijzen wij u naar de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl waar u meer tips krijgt over het beveiligen van u eigen woning. Of bekijk de video.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno