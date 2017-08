Liefhebber van klassieke muziek? Bezoek het Orlando Festival van 10 tot 17 augustus

Redactie Parkstadactueel |

Liefhebber van klassieke muziek? Benieuwd hoe een compositie wordt ingestudeerd? Geïnteresseerd in het bijwonen van masterclasses? Bezoek in augustus het Orlando Festival in Kerkrade en geniet met volle teugen!



Op het 36ste Orlando Festival draait alles om schitterende kamermuziek. Tijdens meer dan 50 evenementen is er intense aandacht voor schoonheid en ontroering, op concerten, lezingen, concoursrondes, masterclasses, openbare repetities en lessen.

Het Orlando Festival vindt plaats van 10 tot 20 augustus 2017.

De Orlando concerten worden verzorgd door 26 bijzondere musici, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Engeland en Rusland. De programmering van de concerten wordt gekenmerkt door een zeer grote variatie in het aanbod van interessante kamermuziek uit de barok, de klassieke periode, de romantiek, de twintigste eeuw en de 21ste eeuw. Dit jaar is de bekende Britse componist Jonathan Dove composer-in-residence.

Aan het begin van het Orlando Festival vindt ook nog het Orlando Concours voor internationale jonge strijkkwartetten plaats, met drie rondes in de fraaie Rococo-bibliotheek in Abdij Rolduc en de finale op zaterdagavond 12 augustus in Heerlen. Zeven internationale strijkkwartetten spelen een zeer divers repertoire. U bent ook van harte welkom als toehoorder bij de masterclass kamermuziek of zang, of bij een les aan een amateur-ensemble. Er is iedere dag een lezing door een van de Orlando musici. Elke middag is er om 16.30 uur een concert op Rolduc.

Zie voor meer informatie en het complete programmaoverzicht: www.orlandofestival.nl

Foto orlando Festival