Jeugd Centrum Laanderstraat organiseert 35ste kindervakantiewerk

Redactie Parkstadactueel/JCL |

Jeugd Centrum Laanderstraat (JCL) is in 1972 zijn opgericht en heeft dit jaar jubileum. Voor het 45e jaar zijn ze actief voor de kinderen in Eikenderveld en omgeving.

10 jaar later werd voor het eerst het kindervakantiewerk in Eikenderveld, en dat wordt dus de 35ste keer dat JCL kindervakantiewerk organiseert.

In de voorlaatste week van de zomervakantie van de basisschool (14 tm 18Augustus) organiseert JCL weer het kindervakantiewerk. JCL heeft weer een pracht programma opgesteld voor de kinderen.

Maandag

Het programma van kindervakantiewerk is elk jaar anders, maar een ding komt altijd terug. En natuurlijk mag dat dit jaar ook niet ontbreken. We beginnen de week daarom met een dag op het zwembad. Natuurlijk kun je baantjes trekken, van de glijbaan afgaan, een duik nemen in het water of de leiding nat maken. Maar een ding is zeker: je houdt het niet droog vandaag.

Dinsdag, woensdag en donderdag

We hebben een jubileum. In Eikenderveld wordt al 35 jaar kindervakantiewerk georganiseerd en dat vieren we met een kamp. We gaan naar Brunssum en daar blijven we een paar daagjes overnachten. Je mag zelf je eigen tent meenemen of je slaapt in de grote tent van JCL. Voor het eten wordt uiteraard door ons gezorgd. Alleen de lunch dinsdag moet je zelf meenemen. En natuurlijk blijven we niet alleen op het kampterrein. We gaan er een paar leuke dagen van maken. We gaan o.a. naar de speeltuin en een kinderboerderij. En wat denk je van een (speur)tocht in de avond en spelletjes doen. En dat is nog niet alles. Heb je wel eens een wandeling door het bos gemaakt zonder schoenen aan? Lekker door het zand, over houten boomstammen of misschien wel een beetje door de modder. Het kan allemaal op het Blotevoetenpad.

Vrijdag

Eigenlijk hebben we nog een jubileum. Jeugd Centrum Laanderstraat is al 45 jaar actief met activiteiten in de wijk en uiteraard het kindervakantiewerk. En dat laatste is vooral bekend doordat we elk jaar naar leuke parken gaan. In zo’n feestelijk jaar doen we dat natuurlijk ook. We gaan zelfs de grens over. In Duitsland ligt Irrland. Zelf noemen ze het een boerderij-belevenispark voor de hele familie. Het park bestaat uit 3 delen en daarin vind je onder andere een kinderboerderij, maar er zijn ook andere dieren. Verder kun je spelen in dingen die je op de boerderij vindt, zoals strobalen klimmen en zwemmen in maïs. Maar er zijn ook skelters, (water)glijbanen, een doolhof, een kasteel. Je kunt dus klimmen, spelen, springen, schommelen en nog veel meer. Kijk maar eens op de Site van Irrland .

Alle kinderen van 4 t/m 13 jaar uit Heerlen mogen dan meedoen en kunnen zich inschrijven via de site of via de inschrijfadressen: Landvoogdstraat 109 of Gouverneurstraat 39.

De kosten zijn 45,- per kind

Nog vragen of meer informatie?



Zie onze flyer: https://sites.google.com/site/jclheerlen/Resources of site: https://sites.google.com/site/jclheerlen/kindervakantiewerk of via telefoonnummer 045 – 571 3644 en natuurlijk bij de inschrijfadressen. U mag ook mailen naar: jcl.heerlen@gmail.com

Flyers: JCL