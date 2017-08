D’r Greeny in augustus en september

Redactie Parkstadactueel |

Duurzaamheidswagen d’r Greeny gaat ook in augustus en september 2017 de wijken in. Heb je een vraag over duurzaam verbouwen?

Twee gemeentelijk duurzaamheidsadviseurs helpen je graag met advies over isoleren, zonnepanelen, warmtepompen, subsidies en andere duurzaamheidszaken. Gratis en gewoon zonder afspraak binnenlopen. Makkelijker kan niet!

Duurzaamheidswagen d’r Greeny op locatie

Vrijdag 4 augustus Maria Gorettiplein, Bleijerheide 10.00 – 13.00 uur

Woensdag 9 augustus Socio-Project, Eygelshoven 10.00 – 13.00 uur

Woensdag 16 augustus Carboonplein, Spekholzerheide 10.00 – 13.00 uur

Woensdag 30 augustus Socio-Project, Eygelshoven 10.00 – 13.00 uur

Vrijdag 8 september Markt, centrum Kerkrade 10.00 – 13.00 uur

Woensdag 13 september Carboonplein, Spekholzerheide 10.00 – 13.00 uur