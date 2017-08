Grote belangstelling voor deelname aan side events IRONMAN Maastricht-Limburg

Redactie Parkstadactueel |

Komend weekend is het zover, IRONMAN-Maastricht Limburg vindt plaats op 6 augustus. Rondom IRONMAN worden er laagdrempelige sportieve side events georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Op 4 augustus vindt de sfeervolle Maastricht Sport IRONMAN Nightrun plaats, een 5 km run door het centrum van Maastricht die voor meer mensen toegankelijk is dan de daadwerkelijke IRONMAN. Ook de kids laten zien wat zij kunnen met een heuse triatlon of run-bike-run tijdens de Maastricht Sport IRONKIDS Finale op 5 augustus. Maastricht Sport omarmt deze side events omdat volwassenen en kinderen hiermee enthousiast gemaakt worden voor duursport en sport & beweging in het algemeen.

Maastricht Sport IRONMAN Nightrun

Op vrijdag 4 augustus vindt de Maastricht Sport IRONMAN Nightrun plaats. Een ‘urban’ loop van 5 km door het centrum van Maastricht voor iedereen vanaf 16 jaar. Dé kans om samen met familie, vrienden of sportmaatjes bij het vallen van de zomernacht over een deel van het IRONMAN parcours te rennen. Extra bijzonder is dit jaar dat het parcours dwars door het Toon Hermans-huis én de Augustijnenkerk gaat. Om 21.15 uur verzorgt Maastricht Sport een gezamenlijke warming-up voor alle deelnemers. De start is vervolgens om 21.30 uur bij de Griend waar ook de finish plaatsvindt, met aansluitend een spetterende afterparty.



Maastricht Sport IRONKIDS Finale

De kinderen leveren hun eigen topprestatie op zaterdag 5 augustus vanaf 10.00 uur tijdens de grote Maastricht Sport IRONKIDS Finale op en rondom de Griend in Maastricht. Met meer dan 160 deelnemers is het succes van de finale groter dan vorig jaar. Op de Griend zullen de jonge atleten laten zien waar ze in de afgelopen periode voor hebben getraind en nemen ze het op tegen leeftijdsgenoten uit heel Limburg, in verschillende leeftijdscategorieën. Voor 6 t/m 8-jarigen gaat het om een ‘Run Bike Run’ wedstrijd en voor de categorie 9 t/m 15 jaar vindt een heuse triatlon plaats, inclusief zwemparcours in de Maas.

Kennismaken met triatlon sport

In aanloop naar de Maastricht Sport IRONKIDS Finale vonden er al diverse zwemloopwedstrijden plaats door de hele provincie. Ook verzorgde Maastricht Sport triatlon kennismakingslessen op Maastrichtse basisscholen en wekelijks extra trainingen voor kinderen die op weg zijn naar de Maastricht Sport IRONKIDS Finale op 5 augustus. De verschillende sportieve onderdelen zijn erop gericht kinderen te stimuleren om te sporten en bewegen. De link met het topevenement IRONMAN, zorgt er bovendien voor dat kinderen tijdens deze lessen en wedstrijden kennis kunnen maken met maar liefst drie takken van sport, namelijk fietsen, zwemmen en hardlopen.

Trainen voor IRONMAN

Op zondag 6 augustus zullen 5 relay teams van Maastricht Sport, de Heroes, verschijnen aan de start van IRONMAN. De teams bestaan uit drie deelnemers die elk een onderdeel van de triatlon voor hun rekening nemen. Ze zullen 3,8 km zwemmen in de Maas, 180 km fietsen in en rondom Maastricht en 42,2 km hardlopen richting de finish op de Markt van Maastricht. Ook 15 Maastricht Sport Challengers nemen deel aan IRONMAN. Zij trainden maanden of zelfs jaren onder begeleiding van Maastricht Sport om hun eigen sportieve doel te behalen: het volbrengen van IRONMAN Maastricht-Limburg 2017.

Maastricht Sport

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. Gevestigd in het Geusseltbad op het Geusseltpark faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt Maastricht Sport sporten & bewegen in Maastricht. Maastricht Sport beweegt de stad letterlijk en figuurlijk. Kijk op www.maastrichtsport.nl & www.maastrichtsport.nl/ironman voor meer informatie.

Foto Maastricht Sport