New Yorkse Brasshouse sensatie Too Many Zooz speelt zondag in Aken  

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnaerts |

Het Euregionale cultuurfestival Across the Borders pakt komend weekend uit met twee bijzondere Urban voorstellingen, in het Kennedypark in Aken.

Zaterdag is er een live show met live schilderen en live muziek, van Punk tot Metal en Techno. Hoe later de avond hoe impressionanter het crossover kunstwerk zal worden. Toeschouwers zijn getuige van een unieke beeldenvloed.

Een uniek spektakelstuk wordt ook zondag in Aken Oost verwacht als een Brasshouse- sensatie uit de Metro- ondergrondse van New York haar opwachting maakt in het Kennedypark. Too Many Zooz behoort tot de nieuwkomers ,maar toch heeft het trio al voor de nodige furore gezorgd. Een YouTube-Video van een van hun spectaculaire Subway- Performances op Union Square in Manhattan werd razendsnel een hit en oogstte tot dusver al 4 miljoen unieke ‘klicks’. Zelfs wereldsterren als Questlove en Beyoncé zijn onder de indruk van de walsende sound; een wilde mengeling van Jazz, Funk, Brass, Dub en Techno.

Beide voorstellingen in het Kennedypark in Aken beginnen om 20.00 uur. De entree is vrij.

