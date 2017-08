Pas op je geld? Tips!

Weet u hoeveel geld u iedere maand uitgeeft? Een overzichtelijke administratie is onmisbaar! Om u hierbij te helpen heeft het Nibud handige formulieren bedacht. Zo krijgt u inzicht in uw financiele situatie. Lukt het niet zelf? Neem contact op met Humanitas of Trajekt. Kijk voor meer tips op www.pasopjegeld.nl.

Leuke & betaalbare vakantieactiviteiten

In uw buurt- of wijkblad vindt u info over (vakantie)activiteiten. Kijk ook eens op de website van Trajekt voor het zomerprogramma. Voor de kosten van een aantal activiteiten kunt u onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen bij de gemeente. Wil je meer info? Loop eens binnen bij een Wijkservicepunt. Dit en meer tips vind je op www.pasopjegeld.nl.

Foto: Gemeente Meerssen