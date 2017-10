AFSCHEIDSWEDSTRIJD TOM PETERS   “KEIN GELOEL, FOESBALLEN!!!”

Redactie van ParkstadActueel |

De afscheidswedstrijd van Tom Peters stond vooral in het teken van oude bekenden weer samen te brengen om een partijtje te voetballen en waarbij de 3e helft het belangrijkste was. Nadat Tom in het middelpunt stond tijdens de opening van de wedstrijd en samen met zoontje Sid door de hele spelersgroep van UOW ’02 1e team en het Tom Team werd begroet en speaker Jan Tiemes de teams bekend had gemaakt, was het woord aan voorzitter Andrew Simons, die Tom in het zonnetje zette en vooral de 14 jaren UOW ’02, met zijn onverzettelijke wil om te winnen en als rots in de branding voor UOW ’02 typeerde. De winnaarsmentaliteit zat er bij Tom vanaf het begin in en daarvandaan is de bovenstaande en legendarische uitspraak van Ernst Happel hier zeker op zijn plaats. Tom was een winnaar “pur sang” en daarbij was ook vooral de 3e helft voor hem altijd een “must!”

Na de toespraken van de voorzitter Andrew, Wim Logister namens de F side en Jeroen Pijls namens het Team Tom kon scheidsrechter Robin Hensgens de wedstrijd in een vriendschappelijke sfeer starten. Na de aftrap van Sid Peters, die enkele spelers van UOW ’02 weergaloos passeerde en ook keeper Kenny Eggen kansloos liet, nam UOW ’02 het heft in handen. Het Tom Team, met Jeroen Pijls, Bjorn Stinski en Dennis Simonis in de laatste linie was echter met al hun jaren ervaring niet onder de indruk en gaven weinig kansen weg. In de 11e minuut werd een matige breedtepass van Rob Gerrits onderschept door Lars van den Elzen, die met een goed schot keeper Jeroen Pijls kansloos liet 1-0. Tom Team raakte steeds beter ingespeeld maar de “Torjägers” Jeroen Stroucken en Jeroen Wassen misten op een haar of keeper Kenny Eggen reageerde goed. In de 23e minuut was er een prima pass van Lars Peters op Michael Scheffers, die hard inschoot. De terugspringende bal was natuurlijk voor goaltjesdief Jeroen Stroucken 1-1. Met deze stand ging ook de korte rustpauze in.

Na de rust was Tom Peters de aanvoerder in het Tom Team. Het was ook Tom, die een goed opgezette aanval over de linkerkant met een goed schot afsloot; Kenny Eggen reageerde goed en stopte de bal. In 51e minuut was het Sid, die met een rode kaart vader Tom van het veld haalde. Nu was het Tom Team zijn drijvende kracht kwijt en Jeroen Wassen had inmiddels ook al zijn kruit verschoten. UOW ’02 profiteerde meteen. Een prima aanval, die door Edwin van Els goed en onhoudbaar voor keeper Jeroen Pijls werd afgerond 2-1. Maar Tom Team knokte terug en toen in de 59e minuut een overtreding binnen de 16 meter werd gemaakt op Michael Scheffers, was het Tom Peters, die weer snel werd ingewisseld voor het nemen van de toegekende penalty!! Tom faalde niet en stuurde Kenny Eggen naar de verkeerde hoek 2-2. Direct hierna floot Robin Hensgens sportieve happening voor het einde van deze sportieve happening . Eindstand 2-2.

Uiteraard was er eerst nog een lange nazit in de kleedkamer van het Tom Team en duurde het lang voordat Tom, Bjorn, Rob en Donald alle anekdotes de revue hadden laten passeren. Eerst bood Erik Verberkt namens de vandaag verhinderde Hoofdsponsor Waut Ringens van SBL Plus Tom nog een presentje aan. Daarna kon de 3e helft echt beginnen en passeerden op diverse plekken nog vele oude anekdotes de revue. Tom kreeg het feest, dat hij verdiende en dat duurde tot in de kleine uurtjes!!!

Tekst : Bert Wassen

Foto’s: UOW ‘02