En amont du fleuve een Film -drama Wat onuitgesproken blijft, kan toch verteld worden.

België, Kroatië, Nederland, 2016 / 90 minuten

Regie: Marion Hänsel

Met: Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch e.a.

In samenwerking met het DMFF

Zondag 1 oktober / 14.00 uur

Maandag 2 oktober / 20.00 uur

Roadmovie over een vader die geen vader was. Gevoelig acteerwerk in een schitterend Kroatisch rivierlandschap. Twee halfbroers die elkaar pas hebben leren kennen na het overlijden van hun vader, huren een boot in Kroatië om naar het afgelegen klooster te varen waar hun vader onder onduidelijke omstandigheden is gestorven.

De beide zonen hadden al jaren geen contact meer met hun vader, hij was voor hen allebei een vreemde. Terwijl hun boot rustig stroomopwaarts vaart de bergen in, vertellen deze uitgebluste vijftigers elkaar over hun leven, over de band met hun vader, terwijl ze aftasten hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ze moeten via elkaar zien het mysterie rond de dood van hun vader te begrijpen.

Onderweg verdwalen ze en is er geen weg meer terug.

Over een vader die geen vader had moeten zijn en zonen die de rest van hun leven met vragen blijven zitten. Zo besef je dat aan sommige tragedies geen enkele franje zit

