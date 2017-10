Meerssen- Week van de Toegankelijkheid 2-7 oktober

Redactie van ParkstadActueel |

Aan tafel! Toegankelijk uitgaan voor iedereen

Eén op de tien mensen heeft te maken met een lichamelijke beperking. In de gemeente Meerssen betekent dit dat voor ca. 1.900 inwoners een bezoek aan een café, restaurant, of verenigingslokaal lastig is. Of zelfs onmogelijk. Dit komt omdat er in horecagelegenheden nog teveel drempels zijn: je komt er niet binnen, de menukaart is niet leesbaar, de akoestiek laat niet toe om elkaar goed te verstaan, of je kunt er niet naar het toilet. Vaak zijn simpele oplossingen mogelijk die een café-, restaurant- of evenementenbezoek voor iedereen mogelijk maken. In de Week van de Toegankelijkheid (2-7 oktober) zijn er in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor dit thema.

Rondgang langs horecagelegenheden

Het gemeentebestuur van Meerssen organiseert op dinsdag 3 oktober een rondgang langs een aantal horecagelegenheden. De betreffende horeca-uitbaters hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. Tijdens de rondgang wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om eventuele drempels bij het uitgaan weg te nemen. Dit doet wethouder Berry van Rijswijk samen met vertegenwoordigers van de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Themabijeenkomst voor horeca-uitbaters en horecabezoekers

In november organiseren de samenwerkende organisaties een themabijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst is bedoeld voor horeca-uitbaters en -bezoekers. Meer informatie volgt in oktober via de gemeentepagina’s en op www.meerssen.nl.

Meer weten?

Kijk op www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Bron en Foto afdeling communicatie Gemeente Meerssen