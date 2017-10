Spaans temperament  in het Clemenskerkje in Brunssum

Redactie van ParkstadActueel |

Op zaterdag 7 oktober april a.s. gaat de uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado samen met gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd concert geven in Het Clemenskerkje, Groeneweg 2-4 te Brunssum.

De luisteraar waant zich in een Spaanse feria deze avond. Men krijgt een verfijnde selectie van mediterrane liederen te horen. Tijdens het optreden verteld Mónica in het Nederlands met flair en humor over de nummers. Manito weet altijd met zijn virtuoze spel haar te stimuleren het onderste uit de kan te halen. Dit optreden belooft een en al vuur!

Mónica Coronado woont zo’n 12 jaar in Nederland. Ze begeleidt zichzelf op gitaar. Met heldere stem zingt zij haar verhalen, verzameld en beleefd in haar zwervend bestaan als muzikant. In haar liederen worden onderwerpen als liefde, strijd, maar ook onbegrip in een warme deken gewikkeld. Flamenco, jazz, pop en Latin zijn haar inspiratiebronnen.

Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Dit instrument is volgens hem een verlengstuk van zijn ziel. Hij speelt naar eigen zeggen ‘hoe de sterren staan en de wind waait’. Zijn spel is intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een directe verwijzing naar de gitaarlegende ‘Manitas de Plata’

Het Clemenskerkje is een schitterende locatie voor een concert als dit. De voorstelling wordt helemaal akoestisch uitgevoerd. De aanvang is om 20.00, de entree is €10

Info en route naar het kerkje is te vinden op www.clemensdomein.nl Reserveren info@manito.biz of 06-23259107

Foto Edwin Huizing