UOW ’02 – RVU  0 – 0.  UOW ’02 vergeet zich zelf te belonen!!

Bert Wassen/UOW'02 |

Direct vanaf het begin van de wedstrijd was UOW ’02 het beter spelende team en in de 2e minuut was het Michel Briels, die na een goede aanval de bal van dichtbij voor het inschieten had, maar jammer genoeg voor UOW ‘02 werd de bal door een verdediger van RVU van de lijn gehaald.

Enkele minuten later was een prima dieptepass van Edwin van Els op Ronald Geuskens al de volgende kans, maar Ronald wachtte iets te lang met afwerken.

De rest van de 1e helft was over en weer wat rommelig met veel kleine overtredingen en scheidsrechter Ploegstra, die het soms wel erg kort hield. In de eindfase van de 1e helft was RVU nog gevaarlijk voor het doel van UOW ‘02 met enkele corners en uit een van die corners schoot Michel de Jong goed in, maar Daniel Karsten schoot zijn doelman op de doellijn te hulp.

Na de rust koos UOW ’02 direct weer voor de aanval en loerde RVU nog meer op de counter.

Maar de verdediging van UOW ’02 met de sterk en foutloos spelende Dennis Scholly gaf geen krimp.

In de 51e minuut was het Michel Briels die met een goed schot uit de 2e lijn keeper Bas Goessens van RVU testte en even later was er een prima combinatie tussen Jelle Kösters en Ronald Geuskens die Dion Gubbels vrij voor de keeper zette, maar Dion speelde de bal te ver voor zich uit.

Patrick Maenen kwam in 62e minuut als vervanger voor Dennis Systermans in het team van UOW ’02. Na een schitterende actie van Jelle Kösters was het dezelfde Patrick Maenen , die direct de 1-0 op de schoen had, maar de bal ging net over het doel van RVU. UOW ’02 bleef gevaarlijk en weer was het Jelle Kösters, die Dion Gubbels in kansrijke positie bracht, maar ook deze kans ging verloren. In de eindfase waren twee snelle counters van RVU nog bijna goed voor de onverdiende winst, maar de eerste kans ging ruim over het doel en in de 90e minuut na een vrije trap van RVU kon Kenny Eggen de bal nog net met een katachtige reactie uit de hoek tikken en de onverdiende nederlaag voorkomen. Dus zo bleef de eindstand zoals wij begonnen waren 0-0.

UOW ’02 creëerde genoeg goede kansen, maar vergat de trekker over te halen!!

Foto’s: UOW ‘02