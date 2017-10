VC Landgraaf Dames 1 vecht voor winst!

Melissa Eggen / VC Landgraaf dames 1 |

Vandaag ontvingen wij Peelpush DS 3 als tegenstander. Vanuit vorig seizoen wisten wij nog heel goed dat dit een sterke ploeg was! Afgelopen week hadden wij hard getraind op de fouten van vorige week en dat had zich geloond!

We begonnen aan de eerste set. Al gauw werd het al duidelijk dat dit geen makkelijke wedstrijd zal worden! Alles liep goed, de pas ging goed en de servicedruk was ruim voldoende! Peelpush speelde ook een goede wedstrijd en de eerste set moesten we nipt weggeven. Hoofd leeg, concentratie opnieuw, focus en agressie. Daarmee begonnen we de tweede set. De set ging heel gelijk op tot het einde van de set. Peelpush nam een kleine voorsprong van 22-20. Een klein conflict met de telling, maar daarna door. Vechten, vechten en nog eens vechten. De tweede set was binnen! Wat een strijd!

Met dezelfde agressie van de tweede set startten we de derde. De aanval werd met de set agressiever en er werd onwijs veel gescoord. Goede servicepass, goede aanval, het totaalplaatje klopte helemaal! De derde set wonnen we met een grotere voorsprong! Nog 1 set!! We wilden absoluut geen vijfde set, dus er zat nog maar 1 ding op. Vechten voor elke bal voor elk punt en geeen domme fouten maken! We speelden opnieuw constant met weinig foutjes, goede service en pass. Het ging van 23-23 naar 24-24 naar 25-25 en zo door tot 28-28. Zenuwslopend was het zeker, maar het belangrijkste was om de rust te bewaren en erbij te blijven! Het keiharde werken werd beloond. We haalden de set binnen en daarmee een 3-1 winst!

Wat een geweldig gevoel hebben we aan deze wedstrijd over gehouden! Met z’n allen hebben we letterlijk alles gegeven wat we konden en het eindresultaat mocht er wezen! De coach was zeer tevreden en wijzelf natuurlijk ook!!

Volgende week spelen wij opnieuw een thuiswedstrijd en nemen wij het op tegen Activia, wat ook een sterke ploeg is! Tot volgende week om 18:30 uur in de baneberg!!

Tekst en foto: Melissa Eggen VC Landgraaf dames 1