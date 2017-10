Met de eerste 3 punter uit de eerste wedstrijd in de tas (0-5 uit bij Sylvia) kregen we nu in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen bezoek van Brunssum. De gasten zijn net gepromoveerd uit de 5de klasse maar hadden een goede voorbereiding gedraaid en vorige week ook gewonnen. We wilden er van het begin af aan kort op zitten en de start was uitstekend. Na een paar minuten gelijk opgaand voetbal en een cruciale ingreep van Kay namen we snel afstand van de gasten. Brian kopte raak uit een voorzet van broer Jarno. 1-0. Hierna drukten we door en leek Paul op aangeven van Michel de 2-0 te maken.

Zijn schot werd door de doelman met de vingertoppen tegen de paal gewerkt, maar Brian was alert en bood Kjell een kans op een niet te missen intikker: toch 2-0. We pompten vol door en uit een voorzet van Brian wist Paul uit een lastige hoek te scoren. 3-0.

De koek was nog niet op in de eerste helft. Jim veroverde de bal op eigen helft en samen met Michel combineerde hij zich naar de vijandige zestien waarna Michel van Jim mocht afronden met een goed schot uit een goede voorzet. Brian had dé kans op de 5-0 maar zijn penalty na hands bij de tegenstander werd gemist. Na rust was het allemaal net een tandje minder maar Brunssum was totaal niet bij machte om dichterbij te komen. Op aangeven van Paul wist Kjell zijn tweede binnen te schieten van de dag en na een voorzet van Rick maakte ook Michel nog zijn tweede, waarmee beide backs ook een assist op de naam zetten.

We kregen nog enkele mogelijkheden maar die gingen er niet in. Het slotakkoord leek voor Jasper met een mooie stift die bij de tweede paal binnen viel, maar hij werd afgevlagd. 6-0 de einduitslag, een goede eerste thuiswedstrijd. Volgende week Kakertse Boys thuis, dat vandaag won van RKHBS.

Foto’s:©Parkstadactueel/Tom de Cock