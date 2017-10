Bekkerveld houdt 3 punten thuis tegen Venlosche Boys

Tom Pouls /RKSV Bekkerveld |

Gisterenmiddag stond de eerste thuiswedstrijd in de competitie op de planning tegen promovendus Venlosche Boys.

Na een teleurstellend resultaat vorige week bij onze buren uit Hoensbroek, waren de mannen gedreven om de eerste thuiswedstrijd tot een goed resultaat te komen.

De eerste helft begon met een terug getrokken Venlosche Boys dat loerde op de counter.

De opbouw aan Bekkerveld zijde was te traag en er was weinig loopvermogen vanuit het middenveld. Hierdoor kwam Venlosche Boys amper in de problemen. Enkele schoten uit de tweede lijn van Wouter Peters mistten echte de precieze.

Halverwege de eerste helft was er een slordige opbouw aan Bekkerveld zijde, Venlosche Boys onderschepte op het middenveld en een prima counter leidde de 0-1 in.

Bekkerveld was zichtbaar aangeslagen en hoewel er wel een veldoverwicht voor Bekkerveld was leidde dit amper tot kansen.

In de rust werden er 2 wissels doorgevoerd, Wouter Peters en Thijmen van Ierssel verlieten het speelveld voor Erwin Hermans en Sjoerd Pellegrom.

Bekkerveld was zichtbaar feller en hoewel het spel niet altijd goed was, werd er wel door iedereen geknokt. Na 10 minuten leverde dit de 1-1 in. Een prima actie van Erwin Hermans die na een goede rush de bal onhoudbaar inschoot.

Bekkerveld wilde meer en ging vol voor de winst. Venlosche Boys kwam er niet meer aan te pas.

Een actie aan de linkerkant van Demsey Dowson werd door de keeper van Venlosche Boys niet goed verwerkt, Sjoerd Pellegrom stond op de juiste plek en 10 minuten voor tijd bracht hij de verdiende 2-1 op het scorebord.

Venlosche Boys legde zich hier niet bij neer en probeerde nog de gelijkmaker te forceren. Ondanks er druk was, kwam doelman Rik Klijn niet meer in de problemen. Na 4 minuten blessuretijd, floot de prima leidende leidsman voor het laatste op het fluitje. De eerste driepunter is binnen.

Volgende week wacht de uitwedstrijd naar Wittenhorst. Deze ploeg heeft nog geen enkel punt laten liggen.

Meer foto’s te zien op deze link.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno