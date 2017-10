KSV HELIOS VERLIEST IN DORTMUND

Ton Reijnaerts |

De eerste kennismaking met de top van de Regionalliga Nordrhein-Westfalen leverde zaterdag 30 september jl. de gewichtheffers

van Helios een stevige nederlaag op. Tegen het team van Goliath Mengede, vorig seizoen nog tweede in deze klasse, was geen kruid opgewassen 418,7 punten tegen 283,1 punten voor Helios.

Desondanks was er tevredenheid bij trainer Ralph Aretz. In het begin van het nieuwe seizoen lieten diverse gewichtheffers zien weer goed in vorm te zijn en daarnaast was de terugkeer na een schouderblessure van Bente Brauwers een goed teken. In deze fase en zeker tegen de topteams is het nog niet belangrijk dat het team uit Simpelveld het allerhoogste niveau weet te bereiken. Later in de competitie komen er wedstrijden waar het behalen van de punten zeer belangrijk wordt en in de opbouw daar naar toe was dit een goede wedstrijd.

Bente Brauwers liet zes goede beurten zien waarbij ze 61 kilo bij het trekken en 70 kilo bij het stoten omhoog bracht. De manier waarop ze de

beurten verwerkte maakte indruk. Het belangrijkste voor haar is echter om de volgende maanden blessurevrij door te komen.

Eric Aller presteerde naar behoren en verwerkte 85 kilo (bij het trekken) respectievelijk 110 kilo bij het stoten.

De meest tevreden persoon na afloop bij de Simpelveldenaren was Tim Hollands. Zowel bij het trekken (met 85 kilo) en bij het stoten (met 106

kilo) verbeterde hij zijn persoonlijke records waardoor hij en passant ook zijn totaalprestaties met liefst 6 kilo wist op te trekken.

Tristan Delang tilde een heel stabiele wedstrijd en liet zien weer dicht bij het niveau van eind vorig seizoen te zitten. Hij tilde 90 kilo bij

het stoten en 115 kilo bij het trekken.

De poging van Tim Botzem om zijn persoonlijk record bij het trekken te verbeteren mislukte helaas maar met 110 kilo (bij het trekken) en 140

kilo (bij het stoten) liet ook hij zijn niet ver van zijn beste vorm verwijderd te zijn.

De “sterkste” man in het team was echter Erwin Rasing die uiteindelijk 89 punten voor Helios wist te verzamelen. Ook hij slaagde er net niet in

om zijn pr bij het trekken te verbeteren (hij bleef steken op 86 kilo).

Bij het stoten kwam hij na drie goede beurten uit op 118 kilo en dat is maar net onder zijn top.

Over twee weken, op zaterdag 14 oktober a.s. neemt KSV Helios het in Simpelveld op tegen Vfl Duisburg-Süd.

Op foto: Erwin Rasing

Foto: John Huijnen