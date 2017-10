Werner Nijssen / KVC Oranje |

Het lijkt niet op te kunnen bij KVC Oranje. Pas gepromoveerd vanuit de vijfde klasse, zonder problemen de volgende bekerronde bereikt en –misschien wel het meest belangrijk- de nieuwe competitie gestart met twee klinkende overwinningen. Na de 4-1 zege vorige week bij Rood Groen LVC’01 volgde een thuisoverwinning tegen Passart-VKC. Op Sportpark Bleijerheide aan de Voorterstraat in Kerkrade werd het 4-0. KVC Oranje floreert, zou je kunnen zeggen.

Toch kwam de zege moeizamer tot stand dan de uitslag doet vermoeden. Zeker in de eerste helft was Pasaart-VKC niet de mindere. KVC Oranje leek weliswaar te beschikken over wat meer voetballend vermogen, de bezoekers uit Hoensbroek waren een aantal keren akelig dreigend voor de veste van thuisclubkeeper Calvin Pötgens. Zo werd een vrije trap, buiten de zestien, genomen door Martijn Kollée een prooi voor de KVC-goalie. De 0-1 zou er uiteindelijk niet komen, mede ook omdat de voorwaartsen uit Hoensbroek scherpte misten. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam KVC Oranje beter in haar spel. Mitchel Flecken kopte raak na een vrije trap van Joey Niesters, maar het doelpunt werd door scheidsrechter Alexander Heil, terecht, wegens duwen afgekeurd. Een vrije trap van thuisclubaanvoerder Bas de Langen ging rakelings over.

Kort na de hervatting had diezelfde Bas de Langen pech toen zijn inzet boven gastendoelman Dwayne Trags de lat scheerde. Het betekende uitstel van executie. Na een overtreding op Brian Bovens mocht Joey Niesters op rechts een vrije trap nemen. Niels Lanckohr leek uit de voorzet te scoren, maar zijn inzet werd nog verdedigd. In de rebound frommelde Martijn Sangen de bal over de doellijn: 1-0. Emoties kwamen vrij, familiaire omstandigheden lagen daaraan ten grondslag.

Niet veel later was de van Schaesberg teruggekeerde Sangen opnieuw succesvol. Jordi Schmitz schoot tegen de paal, de bal werd door een verdediger van de bezoekers weggewerkt, maar collega Leon Smerecnik vond het nodig om Ritch Vienerius omver de te duwen. Scheidsrechter gaf een pingel en Smerecnik geel. Sangen liet doelman Trags vanaf de stip kansloos: 2-0.

In feite was het duel gespeeld, want Pasaart-VKC wist niet echt gevaarlijk meer te worden. Zeker nadat Smerecnik voor de tweede keer geel had gezien, en dus mocht vertrekken, verloor de door Frank Knaps getrainde ploeg, het geloof in een ommekeer. Aan de andere kant kwam er steeds meer ruimte en kansen stapelden zich op. Treffers konden niet uitblijven en die kwamen dan ook, nog twee om precies te zien. Eerste kopte Ritch Vienerius na een vloeiende aanval de 3-0 binnen, op aangeven van ‘kleine’ broer Scott. Vervolgens legde Jordi Schmitz met een mooie dieptepass een verjaardagscadeau klaar voor Mitchel Flecken. De altijd ijverige Flecken, 24 geworden, pakte het presentje gretig en vakkundig uit. Hij omspeelde doelman Dwayn Trags en schoof beheerst binnen: 4-0.

Volgende week gaat KVC Oranje op bezoek bij WDZ in Bocholtz, Passart-VKC gaat naar Lemiers en treedt aan tegen Rood Groen LVC’01.

Meer foto’s te zien op deze link.

Foto’s:©Parkstadactueel/Lucho Carreno