RKHBS onderuit bij Kakertse Boys

RKHBS heeft het betere veldspel in de voor de mannen van Mike Zwartjes altijd lastige uitwedstrijd tegen Kakertse Boys niet weten om te zetten in klinkende munt. De thuisploeg ging veel doeltreffender te werk met de kansen die het geboden kreeg. Tel daarbij op dat RKHBS twee grote blunders beging in het eerste bedrijf en de verklaring voor deze onnodige nederlaag is gegeven.

Op het mooie grasveld dat niet veel geleden had van de vele regen, begon RKHBS goed en kwam een aantal maal gevaarlijk door over zowel links als rechts. Na 15 minuten het eerste gevaar van de thuisploeg over links. Hier anticipeerde een deel van de verdediging van RKHBS op buitenspel door te blijven staan, maar hiervan was absoluut geen sprake. Daardoor kon Danny Hendriks vrij op Toine Diederen aflopen en hier weet deze ervaren spits wel raad mee: 1-0. Door deze tegenslag gingen de gasten nog meer op de aanval spelen, en dit leverde ook verschillende mogelijkheden op. Het duurde tot de 33ste minuut voordat RKHBS het veldoverwicht in klinkende munt kon omzetten. Een corner van Mick Mijnes werd door hem in tweede instantie bij de 2de paal gelegd, waar Bram Bemelmans knap raak kopte: 1-1. Dit leek ook de ruststand te worden maar een tweede blunder in de verdediging zorgde voor een domper. De bal werd teruggespeeld op doelman Toine Diederen, en deze verslikte zich in de aanstormende Jeffrey Stuart, die de bal van de voet van de doelman plukte en makkelijk kon scoren: 2-1.

Na de thee had RKHBS continu een veldoverwicht, legde het vaak goede combinaties op de mat, maar eenmaal aangekomen in de 16 meter was er niemand die de trekker kon overhalen. Continu werd de bal in de 16 meter gepompt, maar steeds viel de bal voor de voeten van een speler van de thuisploeg, werd het schot geblokt of kon de keeper redding brengen. Na 20 minuten werd Mick Mijnes vrijgespeeld in de 16 meter. Hij wachtte lang voordat hij oog in oog met de keeper ging uithalen, en werd toen zelf onderuit gehaald. Een zuivere strafschop dacht heel RKHBS, maar de scheids van dienst had dit helaas anders gezien. De thuisploeg was alleen gevaarlijk via de counter, maar deze waren dan ook messcherp. Dit leidde een aantal minuten voor het einde van de wedstrijd tot de bijna onvermijdelijke ‘deksel op de neus’. Een verdediger van RKHBS werd in een 1 tegen 1 situatie uitgespeeld. Het daarop volgende schot was Toine Diederen te machtig. Roel Romeijn redde nog wel op de doellijn, maar de rebound was voor Danny Hendriks die met zijn tweede doelpunt van deze namiddag het duel besliste: 3-1. Volgende week volgt het thuisduel tegen Wijnandia dat tot nu toe beide duels gewonnen heeft.

Archieffoto:©parkstadactueel/Tom de Cock