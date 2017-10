sv Abdissenboch gelijk speel tegen Doenrade

Redactie van ParkstadActueel |

Gisteren middag stond de tweede competitiewedstrijd op het programma in de 5 de klasse B.

Sv Abdissenbosch moest het gaan opnemen tegen Rkvv Doenrade.

Voor de ploeg van Henk Stawenga was het duidelijk waarvoor men naar d

Doenrade was gekomen! En dat was voor de 3 punten.

Maar de ploeg van Ger Gouw liet dit niet zomaar gebeuren.

De eerste 15 minuten was het voor beide ploegen aftasten, maar was het sv Abdissenbosch die de wedstrijd naar zich toe trok en domineerde.

Kans op kans creëerde de ploeg van Henk Stawenga, maar de goed keepende doelman van Doenrade was een obstakel in de weg voor de spelers van Abdissenbosch! De kans van Jordy Matzner die in principe vrij simpel in kon koppen ging maar liefst 2 keer op de lat, Abdissenbosch had na 25 minuten op een 0-1 voorsprong moeten staan maar beloonde zichzelf niet.

Het laatste kwartier van de eerste helft was het de ploeg van Henk Stawenga die de regie in handen had. Doenrade stond met de rug tegen de muur en moest diverse aanvallen van Abdissenbosch onschadelijk maken. De rust kwam dan ook geroepen voor de ploeg van Ger Gouw. Met 0-0 gingen beide ploegen rusten.

De tweede helft ging Abdissenbosch door waar het de eerste helft mee was geëindigd.

Vanaf minuut 46 minuut was het eenrichtingverkeer.

Doenrade werd meteen teruggedrongen en het was Abdissenbosch die kans op kans niet benutte om de score te openen. Waar het Dustin Krijnen, Dylan Luit, Ton Velreads, en Ronchau van Hardefeld maar niet lukte om te scoren was het in de 47e minuut dan wel raak voor de ploeg van Henk Stawenga. Het was Dustin Krijnen die de bal door kopte op Marvin Velting die beheerst de bal in het doel werkte van Doenrade. Stand 0-1 Abdissenbosch.

Maar lang kon Abdissenbosch hier niet van genieten!! In de 51e minuut was het Doenrade die met een uitbraak de stand op 1-1 terug in de wedstrijd bracht. Een miscommunicatie bij het centrale duo van Abdissenbosch waar Doenrade optimaal van profiteerde.

Er was maar een ploeg die op zoek was naar de winst en dat was Abdissenbosch. Kans op kans kreeg de ploeg, maar verzuimde om te scoren en beloonde zichzelf niet.

De trainer van Abdissenbosch zei na afloop: ”Ik ben zeker niet tevreden! Als je ziet hoeveel kansen we hadden moet je met 6-1 van het veld lopen.” Dustin Krijnen, Marvin Velting en Ronchau van Hardefeld verzuimden de winnende goal te maken en de 3 punten mee te nemen naar Abdissenbosch. ”We hebben onszelf gewoon tekortgedaan en onszelf niet beloond! Dat is gewoon zonde.

Mijn ploeg heeft alles gegeven, en voor elke meter gestreden en er alles aan gedaan om de winst te pakken, maar we moeten het met 1 punt doen dat is wel zuur!”

tekst sv Abdissenbosch en Foto’s®Kirsten Caenen