Sylvia toont veerkracht tegen RKTSV   2 – 4  

Redactie van ParkstadActueel |

Gisteren ging Sylvia op bezoek bij RKTSV. Beide ploegen hadden een valse start beleefd in de eerste competitieronde vorige week en gingen vandaag op zoek naar de eerste punten van het seizoen. Al vroeg in de wedstrijd leek Sylvia van een koude kermis thuis te komen. De wedstrijd was amper 5 minuten onderweg, toen de thuisploeg al op voorsprong wist te komen. Sylvia probeerde het initiatief hierna naar zich toe te trekken, maar leek geen moment een vuist te kunnen maken.

Na een minuut of 20 kreeg de ploeg opnieuw een domper te verwerken. Na onoplettendheid bij een uitbraak van de thuisploeg, was het opnieuw raak en kwam RKTSV op een 2-0 voorsprong. Het leek erop dat de ploegen met deze stand de rustpauze in zouden gaan. De mannen in het oranje-zwart dachten hier echter anders over. Keeper Mecic van de thuisploeg moest een stuk buiten zijn doelgebied in actie komen en werkte de bal gehaast weg. Op een kleine 40 meter van het doel onderschepte Leon Logister de bal, bedacht zich niet lang en mikte de bal met een flinke boog over de keeper in het lege doel. Hiermee tekende hij voor de 2-1 ruststand.

Na de theepauze kwam de ploeg van trainer Jeukens een stuk gretiger voor de dag dan in de eerste helft. Ook in deze helft werd er al binnen zo’n 5 minuten het net gevonden. Gelukkig was het deze keer Sylvia dat doel trof; Rick Borjans kreeg in het strafschopgebied de kans om op doel te schieten, maar mikte tegen medespeler Martijn Samson. Deze kon de bal alsnog controleren en de gelijkmaker binnenschieten.

Bij de bezoekers ontstond het gevoel nu dat er meer te halen viel. Het tempo werd zo nu en dan wat opgevoerd en duels leken vaker gewonnen te worden. Tot grote mogelijkheden leidde dit niet direct. Na wat kleine mogelijkheden over en weer, was het na een dik uur spelen toch Sylvia dat op voorsprong kwam. Hayco Meijboom werd na een goede loopactie aan de linkerkant weggestuurd, vond Rick Borjans op de rand van de ‘zestien’, waarna Borjans zichzelf knap vrijspeelde en de bal in de verre hoek schoof. 2-3!

Niet veel later was het opnieuw Borjans die de kans kreeg om te scoren en de wedstrijd in het slot te gooien. Zijn schot mistte echter de juiste richting, waardoor RKTSV nog hoop bleef houden. Ook de thuisploeg bleef niet zonder kansen. Ondanks dat de bezoekers in de 2e helft een overwicht hadden, moest het houtwerk toch nog redding brengen om de voorsprong vast te kunnen houden. Na enkele goede acties van Falton Tijssen, werd deze zo’n 10 minuten voor tijd in het strafschopgebied neergehaald, waarna de scheidsrechter niet anders kon beslissen dan de bal op de stip te leggen. Aanvoerder Maikel Horsch nam deze kans met beide handen aan en verzilverde de strafschop en daarmee de vrijwel zeker lijkende overwinning. 2-4!!

Met aan beide zijden nog enkele mogelijkheden en ook een rode kaart – na 2x geel – bij RKTSV, kwam de zege voor Sylvia in het restant van de wedstrijd niet meer in gevaar. Al met al geen beste wedstrijd van de mannen uit De Voort, maar uiteindelijk een verdiende overwinning die op basis van veerkracht en teamgeest werd bewerkstelligd. Deze lijn zal doorgetrokken moeten worden naar volgende week om dan ook in de thuiswedstrijd tegen Vaesrade een goed resultaat te kunnen behalen.

Tekst Rksv Sylvia J.J.Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock en Lucho Carreno