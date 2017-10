Vaesrade pakt overtuigend 1e driepunter in de competitie

Vaesrade 1 heeft de 1e thuiswedstrijd thuis tegen Geuldal overtuigend gewonnen met 3-1. Doelpunten waren er van Yves Fleuren, Gino Quaden en Marvin de Winter. Was Vaesrade zo goed? Of was Geuldal zo slecht? Ik denk een beetje van beiden. Vaesrade begon sterk en flitsend en fris, okselfris zelfs, het spel was snel, verzorgd en jeugdig, dit allemaal duwend in een blender en dan krijg je kans op kans. Zoveel kansen dat ik ze niet heb kunnen tellen. Maar uit die kansen scoorde Yves Fleuren zijn 1e van het seizoen en dat voelt lekker.

De beste kans vd hele wedstrijd was daarna voor Geuldal, maar de spits verzuimde de 1-1 te maken terwijl het doel gewoon leeg was. Een penalty vlak erna versierd door Gino Quaden leverde in 2 instanties de 2-0 op en dat vlak voor rust zorgde voor opluchting bij alles was geel en blauw was. Na de rust een terugzakkend Voasje en Geuldal scoorde al snel de aansluiting. Oeps….Paniek? Een beetje wel eigenlijk maar de kansen aan de andere kant waren er nog steeds en een van die kansen resulteerde in een vrije trap en Marvin de Winter pakte deze kans en schoot fier de 3-1 binnen en zo waren de punten verdiend voor de Bisschops equipe.

Was het super goed? Nee, de 2e helft kan beter. Zien we mooier en frisser voetbal dan vorig jaar? JA, volmondig ja, dit team kan uitgroeien tot iets moois, veel jeugd, veel snelheid en bij vlagen goed voetbal, leuk hoor dat 1e elftal van Vaesrade.

Vaesrade 3 werd afgelast en het 4e voetbalde reeds midweeks. De veteranen verloren met 2-5 van de Leeuw, Jeu Peters en Wiel Notermans zorgden voor de productie. De dames speelden goed, maar vergaten te scoren en in een mooie gelijkopgaande sportieve wedstrijd was Limburgia wel effectief en met 2 doelpunten tegen 0 gingen de gasten met 3 punten terug naar Brunssum. Vaesrade 2 tenslotte verloor met 3-1 van DVO 3. Was dit nodig? Nee…..

Volgend weekend een vol programma…..check onze site wie wat en wanneer….

Tekst: RKVV Vaesrade

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock