Vierde seizoenzege KSV Simson Landgraaf

Ton Reijnaerts |

De worstelaars van KSV Simson Landgraaf zijn door een 24-9 overwinning in het uiduel tegen Hohenlimburg weer terug op het goede spoor. Toch kwam de overwinning niet zo makkelijk tot stand als de uitslag doet vermoeden. Pas na de pauze (stand 8-5 voor Simson) maakte de formatie uit Landgraaf met vier overwinningen in vijf partijen het verschil.

De Engelse aanwinst Ross Connelly had in Saed Musawi een geduchte tegenstander die normaal gesproken het hele seizoen ongeslagen blijft. Ross verloor dan ook na bijna 3 min. op touché, uitslag: 4-0. Zwaargewicht Rick Hamaker begint weer langzaam op zijn betrouwbaar niveau te komen. Hij versloeg Alpay Kulakac op punten met 0-3, uitslag 0-2. Alex Paulanyi worstelde tegen de Nederlander Mark Verweij een zeer geconcentreerde en degelijke partij, waarin hij zelden in problemen kwam. Alex won dan ook zeer verdiend met technisch overwicht 1-16, uitslag 0-4. Mick Bos die pas sinds kort terug is van vakantie, kampt nog met conditionele problemen, maar wist de schade beperkt te houden: 2-3 verlies tegen Denis Nuss, uitslag 0-1. De Engelse kampioen George Ramm had in Hussein Sulimani een zeer geduchte taaie tegenstander die zeer goed verdedigde. Georg stond in de pauze met 1-0 achter, maar daarna wist hij de winst toch nog naar zich toe te halen: 1-5, uitslag 2-0 . Scott Geelen moest nood gedwongen twee gewichtsklassen hoger uitkomen tegen Sezgin Sali en moest opgeven, uitslag 0-4. Alex Koval zette Simson weer op voorsprong door op touche te winnen van Muhammed Kalabalijk, uitslag 0-4 . Wesley Mulder zorgde voor de stunt van de avond, meteen in het begin liet hij zich verrassen en kwam op een 14-0 achterstand, maar wist Sebastiaan Klusak toch nog te toucheren. uitslag 0-4 . Lewis McGrath worstelde heel sterk tegen Timo Golz en won overtuigend met technisch overwicht 0-16, uitslag 0-4 . Jeffrey Hansen kwam aanvankelijk tegen Mustafa Demiray op een 0-7 achterstand kwam daarna goed terug tot 4-7, waarna hij Mustafa dwong tot opgave. Uitslag 0-4.

Simson, dat door de overwinning weer na plek twee op de ranglijst is geklommen, worstelt zaterdag het uitduel tegen KSK Germania Krefeld.

Archieffoto: Arnaud Nilwik