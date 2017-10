VOORUITBLIK OP SEIZOEN 2017/2018 1STE ELFTAL RKSVB

Redactie Parkstadactueel/Tom de Cock |

Parkstad Actueel vroeg Xavier Vaessen om voor ons vooruit te blikken op komend seizoen met zijn 1ste elftal RKSVB.

Is de selectie veranderd in vergelijking met vorig seizoen. Ten opzichte van vorig seizoen is de selectie nagenoeg gelijk gebleven.

Dit is iets wat voor een vereniging als RKSVB altijd erg belangrijk is. We hopen wel dat wij de selectie de komende seizoenen kunnen uitbreiden met talentvolle jeugdspelers. Hoe is de voorbereiding verlopen. De voorbereiding is naar tevredenheid verlopen.We hebben veelal met een grote selectie kunnen trainen wat er aan bijdraagt dat je elkaar snel leert kennen. Dit is voor een nieuwe trainer natuurlijk erg prettig. De oefen- en bekerwedstrijden hebben veel positieve punten opgeleverd waar wij gedurende de competitie op voort kunnen borduren.

Hoe schat u de sterkte in van de tegenstanders in de competitie van dit seizoen. Voor mij zijn alle tegenstanders nieuw dus ik laat mij verrassen. Natuurlijk zullen wij in het team opvallende zaken over bepaalde teams bespreken. Ik verwacht een mooie competitie waar veel strijd gevoerd zal worden.

Wie verwacht u dat er dat er voor de prijzen gaat strijden. Ik hoop dat wij mee kunnen spelen om enkele prijzen. Wat betreft andere tegenstanders durf ik hier niks over te zeggen. Bij verschillende teams zijn veel mutaties geweest dus het blijft afwachten hoe dit gedurende het seizoen zal gaan lopen.

Waar verwacht/hoopt u dat uw eigen team zal eindigen aan het einde van de competitie. Ik hoop dat wij een mooi en leerzaam seizoen tegemoet gaan. Een seizoen waarin spelplezier ontzettend belangrijk is en waar wij met hard werken ontzettend veel kunnen bereiken. Afgelopen seizoen is RKSVB op de 4e plaats geëindigd. Ik hoop dat wij deze prestatie kunnen evenaren.

Wilt u zelf nog iets toevoegen op dit gesprek? Ik ben blij met de kans die ik van RKSVB heb gekregen om hier te starten als hoofdtrainer.

Een mooie vereniging waar men weet dat je samen veel meer bereikt dan alleen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno