Elk jaar weer staat deze wedstrijd als topper bekend en zo ook dit jaar weer. SCM heeft zicht op diverse posities aardig versterkt en hoopt een gooi naar het kampioenschap te doen, maar daarvoor moest er wel van SVN worden gewonnen.

De eerste 15 minuten waren voor de thuisploeg maar zonder noemenswaardige kansen. SVN kwam beter in de wedstrijd en men kreeg diverse kansen op de 0-1. Na 35 minuten werd Mitchell Mertens onreglementair in de 16 meter ten val gebracht en de toegekende strafschop werd door Raúl Erkens snoeihard tegen de touwen gejaagd. Men ging rusten met een 0-1 voorsprong.

In de 2de helft kwam SCM furieus uit de startblokken maar de achterhoede van SVN hield stand. SVN kreeg zelfs uitgelezen mogelijkheden op de 0-2 en zelfs de 0-3, maar de bekende voetbalwet schrijft als je ze niet maakt valt die aan de andere kant en zo was het ook. Een klutsbal verdween via een been van een speler van SCM achter keeper Tim Mohnen 1-1. SVN bleef niet bij de pakken neerzitten en speelde op de winst.

Vichy Marchena kreeg enkele uitstekende kansen aangeboden maar zijn vizier stond niet scherp terwijl aan de andere kant Marco Willems zich tot matchwinnaar voor SCM liet kronen 2-1. De toeschouwers hebben een prima wedstrijd en een uitstekende scheidsrechter gezien.

Zondag 8 oktober speelt SVN/BtB Consultancy thuis tegen Langeberg aanvang van deze wedstrijd is 14:30 uur

Tekst: SVN

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock