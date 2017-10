DAMES WINNEN VOOR DE EERSTE KEER IN DE 5e KLASSE!

Leo Steinbusch/ Geuldal/Sibbe VR1 |

Op 1 oktober 2017 mochten de dames van Geuldal/Sibbe in alle vroegte afreizen naar Schimmert voor de 2e wedstrijd van het seizoen. Uit de eerste wedstrijd hadden de dames al hun eerste punt gehaald. De dames gingen vandaag echter vol voor de 1e overwinning.

De opstelling bestond uit : Danielle Wouters in het doel. De verdediging bestond uit Megan Bergmans, Anouk Thewessen, Emmy Janssen en Gorgi Bekkers. Op het middenveld stonden Nathalie Nobbe, Maud Braam, Veronica Hubbens en Esther Solberg. In de aanval het vertrouwde spitsenkoppel Lisa Janssen en Elke Bekkers. Op de bank namen Ling-Xu Monsuwe, Laura Roockx, Myriam Dijks en Veronique Van Den Hove plaats.

De wedstrijd begon om 09:30 en dat was te merken aan de dames van Geuldal/Sibbe. De eerste 30 minuten waren de dames van Geuldal/Sibbe nog niet wakker. Schimmert was feller in de duels en leek de dames van Geuldal/Sibbe de kaas van het brood te eten. Schimmert voetbalde redelijk en was in de persoon van Simone Lucassen 2 keer gevaarlijk voor de goal. Keepster Danielle Wouters redde echter uitstekend en wist zo de 0 vast te houden.

Nadat Veronica en Esther van kant hadden gewisseld begon het bij Geuldal/Sibbe beter te lopen. Het was inmiddels ook 10:00 uur geworden. Het tijdstip dat de dames normaal aan hun wedstrijd beginnen. Gelukkig hadden de dames geen schade opgelopen en konden ze het laatste kwartier van de eerste helft het initiatief volledig overnemen. Over de linker en rechterflank werden de dames steeds sterker en ze wisten Schimmert helemaal terug te dringen op eigen helft. Lisa Jansen wist een bal vanaf de rand 16 hard op doel te schieten maar de keepster wist knap redding te brengen op deze bal.

Hierna speelde Emmy Jansen een bal ongelukkig terug op Danielle Wouters waarna Danielle niets anders kon doen dan de bal middels een redding uit het doel houden. De scheidsrechter besloot na lang twijfelen dat het een indirecte vrije trap werd voor Schimmert op ongeveer 9 meter van de goal. Danielle zette haar muur neer waarna Schimmert de indirecte vrije trap mocht nemen. Deze bal werd goed geblokt door de sterk spelende verdediging en zo kon Geuldal/Sibbe verder met aanvallen.

In de 38e minuut was het Maud Braam die na een goede aanval het 16 metergebied indook. Ze werd van achter gehaakt en de scheidsrechter floot. Penalty dachten de dames van Geuldal/Sibbe maar tot ieders verbazing legde de scheidsrechter de bal net buiten het strafschopgebied neer en mocht Veronica een vrije trap nemen. De scheidsrechter kon later ook niet verklaren waarom hij dit deed. Veronica schoot deze bal goed op goal maar de keeper wist redding te brengen.

In de 43e minuut was het dan toch raak. Een prachtige aanval over vele schijven kwam bij Maud Braam terecht. De uitmuntend spelende Maud had oog voor de op links goed opgekomen Veronica Hubens. Hubens gaf de bal laag voor op de goalgetter Lisa Jansen. Lisa schoot de bal tegendraads hard en onhoudbaar binnen. 0-1 voor Geuldal/Sibbe.

2 minuten later was het wederom Veronica Hubens die na weer een goede aanval het 16 metergebied van Schimmert binnen ging. Ook Veronica werd gevloerd en nu wees de scheidrechter wel naar de stip. Lisa Jansen legde aan voor de penalty en schoot hard raak. De keeper zat er wel nog aan maar de bal was te hard. 0-2 voor de dames van Geuldal/Sibbe. Met deze stand gingen de dames ook de rust in.

Tijdens de rust werd de moegestreden Megan Bergmans na een goede wedstrijd gewisseld voor Veronique Van Den Hove. De trainers waarschuwde de dames voor het offensief van Schimmert in het eerste kwartier van de tweede helft. De trainers eiste dat ook de dames van Geuldal/Sibbe er de tweede helft vanaf de 1e minuut stonden.

De tweede helft hadden de dames van Schimmert meer het initiatief maar de dames van Geuldal/Sibbe kwamen eigenlijk de gehele 2e helft niet meer echt in de problemen. De trainers werden genoodzaakt in de 60e minuut een dubbelen wissel uit te voeren. Veronica Hubens werd licht geblesseerd gewisseld voor Myriam Dijks. Laura Roockx verving de goed spelende Gorgi Bekkers die moest gaan werken.

In de 2e helft creëerde de dames van Schimmert wel nog wat kansen maar telkens vonden de dames van Schimmert de geweldig keepende Danielle Wouters op hun pad. Danielle hield met fantastisch keeperswerk de nul. Schimmert kon haar eigen spel niet spelen en dat was te danken aan de uitstekende spelende Nathalie Nobbe. Ze had van de trainers de opdracht gekregen zich puur te richten op de spelverdeler van Schimmert in de persoon van Simone Lucassen. Nathalie wist haar volledig te neutraliseren.

In de 80e minuut werd de goed spelende Esther Solberg gewisseld voor Ling-Xu Monsuwe. Esther Solberg speelde een uitstekende wedstrijd en zorgde samen met Veronica Hubens voor veel dreiging op de vleugels.

Voorin werkte Lisa Jansen en Elke Bekkers zich helemaal kapot wat er ook voor zorgde dat Schimmert niet meer rustig kon opbouwen. Na 90 minuten waren de eerste drie punten in de 5e klasse een feit voor de dames van Geuldal/Sibbe. De dames staan nu na 2 wedstrijden op 4 punten!!

Meer foto’s te zien op deze link.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno