Eerste thuiszege voor Bekkerveld VR1.

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2017-2018 is een feit en gelukkig geëindigd met een overwinning op Eldenia VR2. In het begin van de wedstrijd voetbalde Bekkerveld zoals mag verwacht worden puur op de aanval met als spitsen Myrthe Kuijer en Alysia Breemer. Eldenia wist zich ongeveer 15 tot 20 minuten geen raad met het spel van de zebra’s maar naar gelang de wedstrijd vervolgde kreeg deze jonge ploeg grip op de wedstrijd mede door slordig om te springen met de kansen enerzijds en anderzijds de inzet van de speelsters individueel, verdedigers werden voorbij gelopen of ze er niet stonden.

Doch scoorde aanvoerder Maureen Hamers met een fraai geplaatst schot de 1-0 voorsprong wat een echte opluchting was. Er werden teveel kansen gemist aan de zijde van Bekkerveld Eldenia wist met goed verzorgt combinatiespel zich ook enkele kansen te creëren. Men ging de rust in met een te magere marge van 1-0 in het voordeel van Bekkerveld.

Tijdens de rust werden er twee wissels toegepast Kyona Lacroix werd vervangen door Lindsey Opbroek en Alysia Breemer door Britt Valize. Maar met een portie geluk werd de bal tegen de lat geschoten door een aanvaller van Eldenia, het bleef ook in de tweede helft zoals het in de eerste was geëindigd , alles te haastig weinig creativiteit individueel en een portie geluk aan de zijde van Bekkerveld. Er werd nogmaals gewisseld en Nancy Kisters was de vervanger voor Chantal Breen.

Een prima invalbeurt met goed verzorgd voetbal speelde Nancy respectievelijk tot twee keer toe Iris Cloodt vrij voor de doelverdediger doch deze miste beide opgelegde kansen. Waarbij Britt Valize ook nog een “dot “van een kans kreeg maar de bal belande niet in het doel bij Eldenia. Heel erg blij met de overwinning , maar er is voldoende “stof ” om te bespreken voor de volgende wedstrijd. Dames Bekkerveld proficiat met de overwinning.

Meer foto’s te zien op deze link.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno