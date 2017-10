FC HOENSBROEK DOET ZICHZELF ENORM TEKORT

Ercan Erbas/FC Hoensbroek |

FC Hoensbroek heeft ook in zijn 2e wedstrijd in de 1e klasse een goede indruk achter gelaten. Desondanks ging de ploeg van trainer Roger André met 1-0 ten onder, daar waar een punt dik verdiend zou zijn geweest.

Beide ploegen begonnen wat aftastend aan de wedstrijd. Toch had FC Hoensbroek al na 5 minuten op een 0-1 voorsprong kunnen staan. Miscommunicatie in de Geldrop-defensie werd door Swen Cornelissen niet afgestraft, omdat diens inzet slechts nipt voorlangs ging. Een dure misser, omdat het in de tegenstoot aan de overzijde wel prijs was. Mark Janssen kopte namens Geldrop de bal ongehinderd binnen: 1-0. Halverwege de 1e helft was het gasten-verdediger Marc Wanders, die zijn schot van dichtbij hoog over zag gaan en was het Geldrop-speler Doeze, die doelman van Eijk op zijn weg vond. Diezelfde van Eijk moest op slag van rust ook nog corrigerend optreden op een inzet van Mark Werts.

Na de thee waren het de gasten, die als eerste van zich lieten horen. Zo zag Melvin Senden zijn geplaatste vrije trap maar net in het zijnet belanden en kon Geldrop-goalie Derix een inzet van Swen Cornelissen maar ternauwernood keren. Tien minuten later was het collega-doelman van Eijk, die een kopbal van dichtbij van Coen Jansen prima pareerde en zodoende zijn ploeg nog in de wedstrijd hield. Met nog iets meer als en kwartier op de klok bracht Hoensbroek-trainer André met Dennie de Vries een aanvallende wissel binnen de lijnen. Voor FC Hoensbroek het sein om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Zo kwam Glenn Biesmans een teenlengte tekort, om de 1-1 binnen te schieten en zag Dennie de Vries zijn inzet gekeerd worden door doelman Yannick Derix. De heldenrol van Derix was daarmee nog niet teneinde. Want prima kansen voor Robert Velraeds en Gijs van den Boogaard werden door de Geldrop-doelman teniet gedaan. Tussendoor zag scheidrechter Verpaalen een handsbal van Geldrop in het zestienmeter gebied nog over het hoofd.

Zo kreeg de promovendus uiteindelijk niet wat het verdiende en keerde het zonder punten terug richting Hoensbroek.

Trainer Roger André was desondanks trots op zijn ploeg. We kregen vandaag echt te weinig. Je speelt hier tegen een erkende ploeg uit het Brabantse en bent vandaag absoluut niet de mindere. Het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten, is dat het een aantal prima kansen onbenut liet.

Geldrop-trainer Pierre van den Eeden was natuurlijk content met de krappe overwinning. Maar ik heb ook wel kunnen genieten van de gretigheid van dit jonge FC Hoensbroek. Hoensbroek verdiende zeker een gelijkspel.