Groene Ster heeft zich hersteld na de verliesbeurt van vorige week door in het derde thuisduel nieuwkomer BVC’12 te verslaan: 2-1. Nadat Groene Ster eerst nog op achterstand geraakte, toonden de groen-witten veerkracht en zorgde rake treffers van Dylan Zwartjes en Jelle Raets ervoor dat de opgelopen schade werd hersteld. Groene Ster verzuimde in de slotfase om het duel vroegtijdig te beslissen, waardoor het nog even onnodig spannend werd. Uiteindelijk bleef de volle buit op sportpark Pronsebroek, wat gezien de personele problemen aan de kant van Groene Ster een enorme opsteker bleek.

Wie voor de competitiestart de uitspraak zou hebben gedaan dat Groene Ster na vijf duels zich koploper van de hoofdklasse B mag noemen, was waarschijnlijk voor gek versleten. De koppositie op de vijfde speeldag van de competitie bleek achteraf de fraaie beloning voor Groene Ster dat afgelopen zondag veel strijdlust en inzet aan de dag legde om de verdiende 2-1 zege op hoofdklasse-debutant BVC’12 binnen te hengelen. Die werklust was ook nodig gezien de fysieke tegenstand die de ploeg van oud-NEC-verdediger Luuk Maes bij tijd en wijle bood. Vanwege een aantal blessuregevallen diende Groene Ster-trainer Maurice Verbunt noodgedwongen vooraf wat te puzzelen met de opstelling.

Zo maakten nieuweling Jelle Raets en A-junior Cliff Pötgens (met 17 jaar de jongste speler van het veld) hun basisdebuut in de hoofdmacht. Aanvankelijk was het even zoeken voor Groene Ster en waren de bezoekers uit Gelderland die uit de eerste de beste mogelijkheid ook meteen het net wisten te vinden. Nadat een vrije trap van Dominique Scholten op de paal eindigde, was BVC-aanvoerder Niek Sebens er het snelst bij om de rebound binnen te koppen: 0-1. Groene Ster werd wakker geschud en met nog ruim 75 minuten voetbal op de klok was er nog voldoende ruimte om op zoek te gaan naar treffers. Nadat eerst nog een kopbal van Eloy Cox net over de lat vloog, viel rond het half uur de gelijkmaker nadat Dylan Zwartjes een vrije trap prachtig langs de BVC-muur en via de binnenkant van de paal binnenschoot: 1-1.

In de tweede helft ontspon zich een levendig duel met veel onderlinge duelkracht en meer kansen voor de vijandelijke goal. Groene Ster tapte beduidend uit een ander vaatje en ging van meet af aan op zoek naar de voorsprong. Zo trof Cliff Pötgens na een goede aanval de vuisten van BVC-doelman Alex Joosten en kopte Niek Sebens een gevaarlijke vrije trap van Dylan Zwartjes voor de doellijn weg. Ondertussen stond Willem-Jan Thijssen op zijn post om de inzet van Wahid Rashidi onschadelijk te maken. Gaandeweg de tweede helft werd ook duidelijk dat er voor de groen-witten beslist meer te behalen viel dan de gelijke stand. Groene Ster schakelde een tandje bij en kreeg de beloning. Nadat eerst Kevin Werker zijn doelpoging langs de kruising zag zeilen, zorgde Jelle Raets voor de 2-1 voorsprong middels een verdekt afstandsschot waar BVC-goalie Alex Joosten geen antwoord op had.

De laatste fase van het duel kende een enerverend gehalte met veel persoonlijke duels en irritaties. Invaller Jihad Ouchene toucheerde nog de lat namens BVC’12, maar de grootste kansen waren voor Groene Ster. De equipe van Maurice Verbunt/Remo Gielkens/Diego Jongen verzuimde echter de spanning van de wedstrijd te halen, nadat BVC in de jacht op gelijkmaker meer ruimte in de laatste linie toestond. Het niet goed uitspelen van kansrijke situaties en een onzuiver vizier in de afronding voorkwamen meerdere doelpunten. Daarbij bleek BVC-goalie Alex Joosten ook nog eens een sta-in-de-weg bij kopballen van Eloy Cox en invaller Wessel Franssen. Groene Ster liet verder niets meer toe en kwam in de eindfase niet meer in de problemen.

Opluchting op sportpark Pronsebroek na het laatste fluitsignaal van arbiter Max Kok. Met de vierde seizoenszege mag Groene Ster weer drie punten toevoegen en is de koppositie in de hoofdklasse B opnieuw een feit. Nou is dat laatste geen doelstelling op zich, maar het behaalde puntenaantal van 12 vormen in ieder geval een mooie basis om op voort te borduren. Ter herinnering voor de nauwlettende volger: vorig seizoen sloot Groene Ster na 15 duels de eerste competitiehelft af met 13 punten! Komende zondag ligt de volgende uitdaging in het verschiet als Groene Ster op bezoek gaat bij Juliana’31 in Malden. De degradant uit de derde divisie verloor afgelopen zondag voor de vierde maal op rij en zal tegen Groene Ster het tij willen keren. Aan Groene Ster de sportieve taak om dit te voorkomen.

Groene Ster – BVC’12 2-1 (1-1). 14. Niek Sebens 0-1, 31. Dylan Zwartjes 1-1, 62. Jelle Raets 2-1. Scheidsrechter: M.J. Kok (Maastricht). Geel: Roy Janssen (Groene Ster), Kevin Hendriks, Max de Wijze (beiden BVC’12).

Meer foto’s op deze link.

Foto’s:©Parkstadactueel/Tom de Cock