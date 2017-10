Half uur genoeg voor vrouwen

30 Minuten van uitstekend en soms zelfs oogstrelend voetbal brachten de volgende 3 punten binnen voor de Schaesbergse vrouwen.

De bal deed het werk en de dames lieten zien dat trainen loont. De bal ging van voet tot voet. Er was veel beweging waar RKMSV geen of weinig grip op had.

In de 12e minuut leverde dit resultaat op. Michelle verdedigde prima vooruit op het juiste moment en veroverde de bal terug zodat een counter er niet inzat voor de rood witten. Vervolgens was er een pass vanuit het middenveld naar Melanie die vervolgens een geweldige actie liet zien. In een beweging nam ze de bal aan en mee. Waardoor twee verdedigers gezien waren. Vervolgens omspeelde ze soepel de keepster en schoot raak: 1-0. De beschrijving van deze actie is lang niet zo mooi als dat deze in werkelijkheid was.

Schaesberg voetbalde rustig en goed door maar vond een aantal keren een uitstekende keepster uit Meijel op haar weg. Deze kon echter in de 18 minuut niet de 2-0 verhinderen. Een hoekschop van Wendy werd hard voor het doel gebracht en door Lois even hard binnen geschoten.

Maar na zo’n 30 minuten werd de concentratie minder. Passes werden slordig, handelingssnelheid zakte en RKMSV kwam wat vaker van haar doel af. Zonder in de hele wedstrijd ook maar een kans af te dwingen.

In de tweede helft gebeurde er nog maar weinig. Schaesberg kon het uitstekende eerste half uur geen vervolg geven. Het voetbal was nog altijd van goed niveau alleen bij momenten toch net niet scherp genoeg. Het duurde dan ook tot de 78e minuut voordat de wedstrijd definitief beslist werd. Een terugspringende bal werd door Melanie attent binnen gewerkt: 3-0.

Twee wedstrijden gespeeld en 6 punten is een prima start. Volgende week wacht Brunssum.

Meer foto’s te zien op deze link.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno