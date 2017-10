Hans Kloks House of Mystery is Mega Magie

Ton Reijnaerts |

Eurogress Aachen

Monheimsallee 48,

52062 Aachen

www.eurogress-aachen.de

20.02.2018 | 20:00 Uhr

Als meester- illusionist wisselt Hans Klok het Grote Gebaar (zijn eigen onthoofding, bijvoorbeeld) af met de subtiele handbeweging, waarbij hij complete kaartspelen reproduceert. House of Mystery is zonder twijfel Hans Kloks meest enerverende productie tot nu toe. Hogeschool illusionisme, waarin show en klatergoud perfect in balans zijn.

Zwierig zwevende metershoge geprojecteerde voorpagina’s van Bild Zeitung tot Le Parisien en de New York Times zetten de toon voor de nieuwe show van meester-illusionist. De authentiek ogende kranten maken melding van een magiër die vijf andere illusionisten voorgoed heeft laten verdwijnen. En, zo vertelt Klok, hij is degene die vanavond dit raadsel gaat oplossen. Elke truc is een stap verder in de strijd tegen het grote geheim.

House of Mysterie vertelt het verhaal van de snode magiër Alfredo Cordini, die geen concurrentie duldt van collega-tovenaars, maar tegen wie Klok desalniettemin de handschoen opneemt. Die twist resulteert in een aantal wonderbaarlijke illusies, afgewisseld met verrassende en spectaculaire optredens van (internationale)gasten. Op die momenten gaat de blonde wervelwind, die Klok is, even liggen, want als altijd kiest de meester zelf voor de tactiek van de overrompeling. Zijn publiek hapt voortdurend naar adem, zeker aan het slot als hij in 5 minuten liefst 15 illusies uit de mouw schudt.

Onder hen de 19-jarige Nederlandse diabolospeler Michaël Betrian – inderdaad een duivelskunstenaar – de Italiaan Andrea Lorenzoni die van zijn lasermanipulaties een machtig schouwspel maakt en de Amerikaanse Jordan McKnight, een ouderwetse contortionist (slangenmens), die op de grens van acrobatiek en freakshow opereert.

De toeschouwer wordt geen tijd gegund na te denken hóe hij er in slaagt uit een doos te verdwijnen om enige tellen later de zaal te betreden. Of hoe hij fluoriderende ballen over de hoofden van het publiek laat zweven. Of wanneer hij, de welhaast perfecte illusie, zijn assistente in een box stopt, de doos vervolgens ‘afpelt’, waarna de vrouw verdwenen blijkt.

Op gigantisch groot formaat en in mirakels hoog tempo is House of Mystery een overdonderende aaneenschakeling van stunts. Hans Klok die al jarenlang voor ‘adrenaline-amusement en ‘mega-magie zorgt zet zijn beste show ooit neer.

Wat daarbij helpt, is de steun van theaterproducent Stardust, die hen heeft omringt met internationale top circusartiesten en oogverblindende vormgeving en kostumering van Jan Aarntzen, waarin de sporen van gotische edelkitsch even passend zijn als de motieven uit de Egyptische oudheid. En in deze mengelmoes is het niet eens heel gek dat Hans Klok zich even graaf Dracula waant.

Eng is Hans Kloks House of Mystery geen moment. Ook niet als er een scènetje voorbijkomt dat de film Psycho parodieert (grappig!). Met illusionaire intrige heeft regisseur Frank van Laecke, vooral bekend van opera’s en musicals, wél een coherente show gestrikt. ken, waarin alles ogenschijnlijk voortkomt uit het vorige.

Klok gespecialiseerd in razendsnelle verschijningen en verdwijningen toont die kunst en kunde ook op verbluffende manier in House of Mystery.

Maar wat bovendien opvalt, is Hans Kloks aandacht voor de goochelhistorie – en voor de trucs van grote voorgangers. Illusionisten hebben zich traditioneel bediend van acts als Het Doorgezaagde Weesmeisje en, ook al zo’n klassieker, de kast waarin zich steevast een bevallige vrouw bevindt die wordt doorkliefd met zwaarden.

Hans Klok heeft beide iconische trucs in House of Mystery op het repertoire gezet, maar presenteert ze op de wijze waarop de Nederlandse meester-goochelaar patent heeft: in een eigentijds, glamourrijk decor, uitgevoerd in sprinttempo met een adembenemende virtuositeit. Voor de show kocht Klok een kartonnen doos, waarin vrijwilligers uit de zaal met zwaarden kunnen prikken, terwijl de magiër in die doos niet alleen de priemende zwaarden moet ontwijken, maar zich gelijktijdig blijkt te verkleden en te schminken. Hogeschoolwerk, door een hogeschool-illusionist.

Meer info en tickets via www.eurogressaachen.de