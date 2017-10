De Leeuw geeft voorsprong uit handen

Zico Bock |

De eerste thuiswedstrijd voor promovendus De Leeuw uit Brunssum is uitgelopen op een deceptie. Na een vroege voorsprong, moest men uiteindelijk het hoofd buigen voor MMC Weert, dat vlak voor tijd de eerste driepunter van het seizoen wist veilig te stellen.

De thuisploeg startte fris aan het duel en kwam al binnen het kwartier op voorsprong. Na een voorzet van Mack Engbers was het Mathijs Peters die op fraaie wijze doelman Loek Jacobs kansloos liet: 1-0. Lang zag het er naar uit dat die score verdubbeld zou worden, want de ploeg van trainer Rob Pierik liet bij vlagen goed voetbal zien en gaf de gasten uit Weert weinig ruimte om groot gevaar te stichten. Toch was het MMC Weert dat vlak voor rust op gelijke hoogte kwam toen De Leeuw-doelman Nick Frolichs de bal onvoldoende wegwerkte en Younes Didbih daarvan profiteerde: 1-1.

In het tweede bedrijf nam de ploeg van trainer Ronny Czornyj het heft in handen. Zo won het vrijwel elke tweede bal en drukte het De Leeuw steeds verder naar achteren met een bal op de paal tot gevolg. Ook het schot van aanvalsleider Joshua van Veldhoven miste de juiste richting. Aan de andere kant was De Leeuw niet bij machte om kansen te creëren. Daar waar veel mogelijkheden verloren gingen door slordig uitgespeelde counters, dook Zico Bock na gestuntel achterin op voor doelman Jacobs, die met een puike redding zijn doel schoon hield. Ook in de rebound wist de Weertse sluitpost tweemaal redding te brengen op de inzet van Mathijs Peters. Toen het erop leek dat beide ploegen de punten zouden delen, wist MMC-Weert middenvelder Stef Baetsen vlak voor tijd de winnende binnen te schieten, tot grote onvrede van de thuisploeg.

Baetsen zou namelijk vanuit buitenspelpositie gescoord hebben, maar scheidsrechter Bruekers negeerde zijn assistent volledig. Protesten vanuit De Leeuw-kamp resulteerde in drie gele kaarten en toen ook trainer Rob Pierik liet blijken het oneens te zijn met de beslissing van de leidsman, werd deze met een rode kaart uit zijn dug-out verbannen. Hierdoor bleef De Leeuw met lege handen achter en haalde het in de eerste twee wedstrijden slechts één punt. Volgende week wacht een ontmoeting met RKVB uit Baexem, dat ook nog wacht op haar eerste overwinning.

