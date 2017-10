Doe mee en rook in oktober 28 dagen niet!

Redactie van ParkstadActueel |

Ben je er klaar voor? Stop dan met roken! Schrijf je in voor de actie Stoptober en rook in oktober samen met duizenden anderen minstens 28 dagen niet.

Inschrijven kan op de website www.stoptober.nl

Daar kun je ook de ondersteuning kiezen die bij je past, zoals de Stoptober-app, waarop je dagelijks persoonlijke aanmoedigingsberichten ontvangt. Die helpen je om weer een dag rookvrij door te komen. De app geeft ook tips over wat je het beste kunt tijdens een moment van ‘craving’, als je enorm veel trek hebt in een sigaret. De beste aanmoediging is natuurlijk je lichaam. Al na een paar dagen ontdek je hoe het profiteert van het feit dat je niet meer rookt. Maar ook de portemonnee vaart er wel bij.

“Elke actie die kan leiden tot een gezonder leven ondersteun ik van harte”, zegt wethouder Leo Jongen (Volksgezondheid). “Ik zie regelmatig hoe zwaar het gevecht tegen deze verslaving is en hoe moeilijk het is om de gewoonte te doorbreken. Met steun uit de omgeving kom je al een heel eind. Ik hoop dan ook dat veel inwoners van Kerkrade de bal oppakken en meedoen of de actie ondersteunen.”

Via www.stoptober.nl heb je als deelnemer ook toegang tot meer persoonlijke hulp. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden voor begeleid stoppen met roken of voor telefonische ondersteuning bij de stoppoging.

Meedoen aan Stoptober

Nieuw: Stophuis Dit jaar is er voor het eerst een Stophuis. 50 Nederlanders laten zich vrijwillig 5 dagen en nachten opsluiten in een kazerne in Grave. Deelnemers gaan samen de stop-uitdaging aan en hopen zoveel mogelijk rokers te inspireren ook te stoppen met roken. Dagelijks wordt bij AVROTROS een webisode uitgezonden over wat er allemaal in het Stophuis gebeurt, ook is er een livestream zodat je elk moment van de dag kunt zien hoe het de stoppers vergaat. Kijk op www.zorgnu.nl van AVROTROS.

